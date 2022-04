Nutanix Cloud Manager est disponible

avril 2022 par Marc Jacob

Nutanix Cloud Manager apporte la simplicité et la facilité d’utilisation pour construire et gérer les déploiements de clouds en conduisant une gouvernance cohérente à travers les clouds privés et publics, aidant les clients à accélérer leur transition vers le cloud hybride. Nutanix Cloud Manager offre des opérations intelligentes, y compris la surveillance, la compréhension et la remédiation automatique, et facilite le déploiement, l’exploitation et la gestion des applications pour les entreprises. Nutanix Cloud Manager favorise également la maîtrise financière et la gouvernance des coûts grâce à l’optimisation intelligente des ressources et à une visibilité précise de la télémétrie et de la facturation du cloud. Enfin, cette solution unifie les opérations de sécurité pour les charges de travail et les données sur n’importe quel cloud, en automatisant la réponse aux incidents avec une analyse intelligente et une prise en compte des conformités réglementaires.

Nutanix Cloud Manager couvre les clouds privés Nutanix et VMware ainsi que les charges de travail sur les clouds publics AWS, Azure et GCP. La solution est également disponible en mode Software-as-a-Service (SaaS), entièrement gérée, tout en conservant la flexibilité d’utilisation des différentes fonctionnalités offertes, sans dépendre de la plateforme cloud d’entreprise Nutanix. Nutanix a une longue expérience dans la fourniture de solutions de gestion de premier ordre, avec ses produits tels que Prism Pro, Calm, Beam et Security Central. Nutanix Cloud Manager répond précisément aux clients qui demandent une solution unique qui fonctionne de manière transparente et dont le mode de licence est simplifié.

Les entreprises utilisent aujourd’hui plusieurs fournisseurs de cloud computing pour permettre une meilleure adéquation des charges de travail, une meilleure redondance et une plus grande agilité. Le multicloud est aujourd’hui la nouvelle norme pour diverses raisons. Les équipes de développeurs et d’informaticiens veulent le bon cloud pour la bonne charge de travail : certains clouds privés ou publics sont bons pour la gouvernance des données, et d’autres sont excellents pour la mise à l’échelle, les options de stockage ou les charges de travail d’IA. D’après l’étude Enterprises Cloud Index de Nutanix réalisée fin 2021, 92 % des entreprises ont une stratégie multicloud, les répondants utilisant en moyenne 2,6 clouds publics et 2,7 clouds privés.