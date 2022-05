NetWitness confie à Maddalena Pellegrini la gestion des ventes pour l’Europe du Sud

mai 2022 par Marc Jacob

Maddalena Pellegrini opère dans l’industrie de l’IT depuis plus de 30 ans : elle travaille chez RSA depuis 2011, chargée dans un premier temps du développement du business dans le secteur de l’administration publique italienne, puis de l’étendre au marché des entreprises du centre-sud de l’Italie. Elle a contribué continuellement à la croissance du business de RSA et son approche dynamique et proactive a été une véritable force motrice pour le team, non seulement en Italie mais aussi dans toute l’Europe. Maddalena est diplômée de l’Université La Sapienza de Rome en génie informatique et prépare un MBA international à la Rome Business School.

NetWitness Platform est une plateforme SIEM performante et XDR ouverte qui permet aux équipes de sécurité de détecter, de comprendre l’importance d’une violation et de répondre automatiquement aux menaces cyber dans les infrastructures d’IT modernes. La plateforme NetWitness collecte et analyse les données au niveau de tous les points d’acquisition, y compris des logs, paquets de réseau, flux de réseau, points d’accès et IdO, sur des plateformes physiques, virtuelles et d’informatique en nuage. Elle applique la Cyber Threat Intelligence et l’analyse du comportement des utilisateurs pour détecter, attribuer des priorités et enquêter sur les menaces et automatiser la réponse en optimisant l’efficacité et la validité des activités de sécurité.