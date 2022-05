NetApp s’associe à NVIDIA pour accélérer le HPC et l’IA avec une infrastructure de calcul intensif clé en main

mai 2022 par Marc Jacob

NetApp® annonce que le stockage NVMe all-flash NetApp EF600 associé au système de fichiers parallèle BeeGFS est désormais certifié pour NVIDIA DGX SuperPOD™. Cette nouvelle certification favorise la mise en œuvre d’infrastructures dédiées à l’intelligence artificielle (IA) et au calcul haute performance (HPC) pour en permettre un déploiement plus rapide.

Depuis 2018, NetApp et NVIDIA ont servi des centaines de clients avec une gamme de solutions, allant de la création de centres d’excellence en IA à la résolution de défis de formation en IA à grande échelle. La qualification de NetApp EF600 et du système de fichiers BeeGFS pour DGX SuperPOD est le dernier ajout à un ensemble complet de solutions d’IA qui ont été développées par les entreprises.

Le portefeuille de solutions accélérées par NVIDIA de NetApp comprend ONTAP AI, qui élimine les approximations pour une adoption plus rapide en utilisant une architecture de référence éprouvée ainsi qu’une solution intégrée préconfigurée, facile à acquérir et à déployer clé en main.

NVIDIA DGX Foundry, qui comprend le logiciel NVIDIA Base Command et l’abonnement NetApp Keystone Flex, est également inclus. Cette combinaison fournit une solution d’infrastructure hébergée de renommée mondiale pour les entreprises et leurs data-scientists (scientifiques experts en sciences des données), qui ont besoin d’une expérience de développement d’IA de premier ordre sans avoir à se battre pour la construire eux-mêmes.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, les entreprises peuvent également construire leurs centres d’excellence en IA en tirant parti de la puissance de DGX SuperPOD sur site, en combinaison avec le stockage NetApp.

NetApp, en collaboration avec NVIDIA, propose également des solutions sur mesure pour divers secteurs, notamment les services financiers, la médecine, la fabrication, la vente au détail, l’enseignement supérieur et l’administration, et a parrainé et animé des ateliers d’innovation pour les clients qui se lancent dans l’IA afin d’accélérer leur succès tout en atténuant les risques.