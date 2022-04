NetApp annonce son intention d’acquérir Instaclustr

avril 2022 par Marc Jacob

Les applications cloud modernes s’appuient sur un ensemble croissant de services fondamentaux, notamment de multiples bases de données open source, des pipelines de données et des solutions de flux de travail. La gestion efficace de la complexité croissante et des exigences opérationnelles de ces applications et services ajoute de nouveaux défis aux équipes d’infrastructure, de base de données et d’exploitation déjà surchargées, augmentant les coûts d’intégration et de livraison des applications, ralentissant la livraison des applications et limitant l’innovation des applications.

L’acquisition d’Instaclustr fait suite à la une série d’acquisitions stratégiques réalisées par NetApp pour fournir une plate-forme leader pour les CloudOps. Les acquisitions stratégiques de NetApp, notamment Spot, CloudCheckr, Data Mechanics, Fylamynt et désormais Instaclustr, ont fait de Spot by NetApp une plate-forme incontournable pour les applications sur un seul cloud et sur plusieurs clouds : optimisation, automatisation, surveillance et sécurité continues combinées à une expertise dans le déploiement et l’exploitation des applications open-sources, toutes fournies en tant que service, sur des clouds publics et privés pour offrir aux clients plus de cloud à moindre coût et en moins de temps.