NOMADIC SOLUTIONS, présente sa nouvelle balise de géolocalisation sur le stand de Quadient Shipping (ex Neopost)

avril 2022 par Patrick LEBRETON

NOMADIC SOLUTIONS propose une nouvelle balise, la TT10C, conçue pour le suivi et la sécurisation des containers et autres actifs logistiques : il s’agit d’un scellé communicant, multistandards (4G, 2G, LTeM, GNSS, BT4le) pour être opérationnel sur un maximum de zones géographiques. La balise sera exposée sur le stand E 117 de QUADIENT SHIPPING, à la SITL.

QUADIENT SHIPPING a référencé la balise TT10C et développe actuellement le connecteur sur sa plateforme.

Cette nouvelle génération de balise est un matériel longue durée, étanche[1], économe en énergie, qui répond aux besoins génériques de sécurisation des actifs des professionnels de la logistique.

La TT10C est basée sur une technologie éprouvée, utilisée dans d’autres balises de la gamme de NOMADIC SOLUTIONS. Ce retour d’expérience se traduit par deux avantages clients pour cette nouvelle référence lancée aujourd’hui sur le marché :

La résistance aux conditions climatiques extrêmes, qui est avérée par des milliers d’exemplaires en fonctionnement dans le monde

La qualité de la sécurisation des containers, grâce à sa robustesse et sa large couverture.

Côté télécoms, cette balise communique en effet via le réseau GSM. Son modem 4G peut envoyer ses données sur les réseaux de télécoms disponibles, en 4G, 2G, LTeM et SMS. Elle a une autonomie de base de plus de 3 ans, en renvoyant une position par jour.

Côté matériels, la TT10C est équipée avec un câble sécurisé, pour un usage antivol imparable. Elle dispose de puissants aimants qui lui permettent de se solidariser avec n’importe quel support ferreux (ex : porte de container). Des encoches sur sa coque ont été prévues pour le passage de colliers de serrage en rilsan, si le support n’est pas magnétique.

De nombreuses stratégies de veille et déclenchement d’alertes sont disponibles et paramétrables « over the air » (mouvement, arrachement, déplacement, tentative d’effraction du câble…). Pour éviter les fausses alertes qui seraient liées à des manipulations ou déplacements opérés par des employés sur site, un module Bluetooth 4le intégré reconnaît l’opérateur qui manipule l’équipement, dès lors qu’il est lui-même porteur de son tag d’identification.

Une versatilité des usages

La balise TT10C pourra aussi être utilisée sur des caisses mobiles ou des engins de travaux publics, et sera également adaptable sur des systèmes de sécurisation d’accès. En effet, le firmware se prête facilement à un paramétrage répondant à toutes les situations de sécurisation. Ainsi, la balise peut être réadaptée à l’instant t aux besoins évolutifs des entreprises et à la configuration du parc d’actifs à protéger. Elle constitue un actif longue durée.

[1] Conforme à la norme IP66