MyCena recrute des partenaires

mai 2022 par Marc Jacob

MyCena permet aux partenaires de distribution d’étendre leurs offres de sécurité existantes avec ses solutions de gestion des accès segmentés MyCena, le leader du marché de la gestion des accès segmentés et de la distribution de mots de passe chiffrés, a annoncé qu’il recrutait activement des partenaires de distribution dans les secteurs des infrastructures critiques et des centres de contact.

Fondé en 2016, MyCena permet aux entreprises de mettre en place le contrôle et la segmentation des accès et la distribution de mots de passe chiffrés pour l’ensemble de leur infrastructure. MyCena a exhorté tous les partenaires de distribution travaillant dans les infrastructures critiques et les centres de contact à offrir des solutions de contrôle, segmentation et sécurité des accès à leurs clients.

La volonté de MyCena d’accélérer ses partenariats dans ces secteurs intervient alors que les menaces de phishing et de ransomware continuent de croître. Selon le rapport annuel sur le phishing de Proofpoint, 83% des entreprises ont connu une attaque de phishing par e-mail réussie en 2021 et 54% ont déclaré avoir traité plus de trois attaques réussies.

Julia O’Toole, PDG et fondatrice de MyCena, explique : « Au milieu de l’évolution rapide des cyber-menaces, du conflit Ukraine-Russie et d’une nouvelle génération de cyber-attaquants comme Lapsus$, les organisations doivent comprendre la différence entre identité et accès, et comment le mélange des deux a amener les entreprises à donner le contrôle de leurs accès à leurs employés.

À mesure que les cyberattaques augmentent en gravité et en fréquence, l’absence de contrôle et de segmentation des accès est particulièrement dangereuse pour les infrastructures critiques et les centres de contact. Comme on l’a vu dans la compromission d’Okta par le groupe Lapsus$, les fournisseurs de support client ou centres de contact représentent une énorme surface d’attaque qui d’une seule brèche peut infecter de nombreuses infrastructures critiques.

Les solutions brevetées de MyCena offrent la segmentation, le contrôle et la sécurité des accès aux organisations en distribuant des mots de passe chiffrés uniques et forts aux employés en temps réel pour chaque système, que ce soit l’IT, OT, IoT, SSH, RDP, applications Web ou systèmes hérités. Les mots de passe restent chiffrés depuis la création, la distribution, le stockage, l’utilisation, jusqu’à l’expiration, éliminant ainsi les risques d’erreur humaine, de fraude des mots de passe ou d’attaques de type « intermédiaire ».