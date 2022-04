MasterControl lance Insights pour ses clients de la région EMOA

avril 2022 par Patrick LEBRETON

MasterControl Inc., fournisseur de solutions logicielles qui permettent aux sciences de la vie et à d’autres sociétés réglementées de livrer plus rapidement et à davantage de personnes des produits qui changent la vie, a annoncé aujourd’hui la sortie et la disponibilité générale de MasterControl Insights à ses clients de la région EMOA.

MasterControl Insights aidera les professionnels de la qualité et de la fabrication à analyser et interpréter de grandes quantités de données recueillies au cours du cycle de vie des produits en présentant aux utilisateurs les bonnes données au bon moment dans des visualisations faciles à interpréter. Ce nouveau produit est désormais disponible pour tous les clients EMOA du cloud de MasterControl et sera inclus dans les solutions d’excellence de la qualité et de fabrication de MasterControl.

MasterControl Insights offre aux clients un accès à leurs données et à leurs outils pour les analyser quasiment en temps réel. La fonctionnalité de base fournit des visualisations personnalisées préconçues de données agrégées à partir des solutions MasterControl pour l’analyse et la création de rapports. Au cours des premières phases de développement, les clients bêta et les premiers utilisateurs ont fourni d’excellents commentaires pour transformer le produit en ce qu’il propose aujourd’hui. MasterControl Insights fournit une base solide pour le tissage des capacités d’intelligence artificielle (IA), d’apprentissage automatique (ML) et de traitement du langage naturel (NPL) dans les futures fonctionnalités des produits, permettant aux utilisateurs d’adopter facilement la technologie et de tirer parti des avantages des analyses avancées.