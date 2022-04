MEGA reconnu leader technologique dans le rapport SPARK Matrix™ GRC 2022

avril 2022 par Marc Jacob

Le rapport SPARK Matrix de Quadrant Knowledge Solutions résulte d’une analyse détaillée du marché mondial de la GRC. L’étude fournit une analyse concurrentielle et un classement des principaux fournisseurs dans ce domaine. Il apporte des informations stratégiques aux utilisateurs pour évaluer les capacités des différents fournisseurs, leur différenciation concurrentielle et leur positionnement sur le marché. MEGA a été positionné dans le quadrant des leaders technologiques.

Selon Pradnya Gugale, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions, " Grâce à sa plateforme avancée HOPEX, MEGA International répond aux défis de la GRC à l’échelle de l’entreprise en encourageant la culture du risque. Celle-ci consiste à partager une taxonomie et une méthodologie communes permettant une approche intégrée basée sur une automatisation intelligente qui évite la multiplication des risques de non-conformité. Cet outil tout-en-un de gestion des risques et de la conformité couvre les risques liés aux tiers, ainsi que les risques informatiques et offre une approche simplifiée pour gérer en temps réel les risques, la conformité et l’audit interne afin d’améliorer l’efficacité organisationnelle et la résilience opérationnelle."

Grâce à une plateforme partagée, la solution HOPEX GRC de MEGA offre un environnement harmonisé aux parties prenantes impliquées dans la transformation digitale des entreprises, la gestion des risques, la gouvernance et la protection des données et la continuité d’activité.