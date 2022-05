MEGA International est reconnu par le Gartner Customers’ choice 2022 pour ses solutions d’architecture d’entreprise

mai 2022 par Marc Jacob

Cette distinction est basée sur les commentaires des clients et les évaluations des utilisateurs finaux professionnels qui ont mis en œuvre et utilisé la plateforme HOPEX de MEGA.

Les éditeurs placés dans le quadrant supérieur droit dans le rapport "Voice of the Customer" sont reconnus Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice , signalés par un badge "Customers’ Choice". Les sociétés distinguées sont celles qui atteignent ou dépassent à la fois la note globale moyenne du marché et la moyenne du marché en matière d’intérêt et d’adoption par les utilisateurs. MEGA a obtenu une note de 4,7 sur 5 étoiles avec 80 avis vérifiés au cours des 18 derniers mois, dont les suivants :

• HOPEX : Le meilleur outil d’architecture d’entreprise et de gestion des risques

« HOPEX est l’un des meilleurs outils d’architecture d’entreprise et de gestion des risques. Nous utilisons cet outil depuis plus de 2 ans et il a été très fiable tout au long de son utilisation. Il est facile à configurer et à intégrer à d’autres applications, ce qui est vraiment utile pour la planification et la gestion stratégiques. Il contient de nombreux services qui aident à prendre les bonnes décisions basées sur les données. Il est rapide, efficace et doté d’une interface conviviale, facile à utiliser et à gérer. » Développeur R&D et produit

• HOPEX est un très bon outil pour les projets de transformation digitale « Excellent outil, ainsi que le service, le support et la documentation. Il s’agit d’une très bonne solution d’architecture d’entreprise. » Architecte d’entreprise dans le secteur des médias et de l’édition

• Outil d’architecture d’entreprise robuste et très complet, avec de puissants outils de reporting et d’aide à la prise de décision

Tous les avis vérifiés des clients de MEGA sont disponibles sur le site web de Gartner Peer Insights.

Gartner, Gartner Peer Insights ’Voice of the Customer’ : Enterprise Architecture Tools, Peer Contributors, 28 avril 2022.