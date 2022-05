Log4j continue à être exploité par les criminels : les hackeurs éthiques au travail ! Le Commentaire de HackerOne

mai 2022 par HackerOne

Selon les chercheurs en cybersécurité de Symantec, une société d’ingénierie non divulguée qui travaille dans les secteurs de l’énergie et de l’armée a été compromise par le groupe criminel Stonefly. L’entreprise a été la victime d’attaquants qui ont exploité la faille Log4Shell sur un serveur public de VMware View en février de cette année. Les attaquants ont ainsi pu se déplacer sur le réseau et compromettre au moins 18 ordinateurs.