Les services Cross-Cloud de VMware sont désormais disponibles sur la marketplace de Microsoft Azure

avril 2022 par Marc Jacob

VMware annonce la disponibilité des services VMware Cross-Cloud sur Microsoft Azure Marketplace. Les clients de VMware peuvent tirer parti de la plateforme cloud d’Azure pour accélérer la modernisation de leurs applications, migrer plus rapidement des charges de travail vers le cloud et faire évoluer leurs postes de travail virtuels de manière plus sûre et plus efficace.