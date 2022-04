Les datacenters Alibaba Cloud atteindront 100 % d’énergie propre d’ici 2030

avril 2022 par Alibaba Cloud

Alibaba Cloud, la branche data intelligence et technologie numérique d’Alibaba Group, annonce avancer vers ses objectifs de réduction des émissions carbone grâce à la mise à niveau de ses datacenters. Alibaba Cloud utilise des technologies vertes de pointe dans ses installations, telles que le refroidissement liquide et le stockage d’électricité renouvelable, qui sont clés dans la réduction des émissions de carbone.

Avec l’approvisionnement des énergies propres provenant de sources solaires et éoliennes dépendant des conditions météorologiques, Alibaba Cloud étudie les outils de gestion du carbone pour mieux tirer parti des systèmes d’échange d’énergie tout en prévoyant un approvisionnement énergétique plus stable. L’entreprise explore ainsi d’autres technologies de pointe, comme le pompage de l’eau pour stocker l’énergie, un moyen courant de conserver l’énergie renouvelable jusqu’à ce qu’elle soit nécessaire. Alibaba Cloud tire également parti de l’environnement, en construisant des installations dans des endroits comme Ulanqab en Mongolie intérieure, où les températures descendent régulièrement à -22° Celsius. Le datacenter peut ainsi utiliser un système de refroidissement à l’air libre qui ne nécessite pas de refroidissement supplémentaire alimenté par des machines, et ce pendant 10 mois de l’année.

Afin de faciliter la transition vers des énergies propres et de réduire sa consommation d’électricité, Alibaba Cloud a également travaillé sur l’efficacité de ses datacenters et s’est équipée de la première puce propriétaire d’Alibaba, Yitian 710. Le processeur Yitian 710 peut accueillir jusqu’à 60 milliards de transistors dans chaque puce, ce qui se traduit par un taux d’efficacité énergétique supérieur de 50 % aux autres modèles. Il fonctionne sur les serveurs Panjiu développés par l’entreprise elle-même, qui séparent le calcul du stockage pour mieux prendre en charge les services cloud-native, comme les logiciels derrière les applications qui n’utilisent pas de serveurs physiques. Cela permet aux serveurs de se spécialiser dans le calcul de l’IA, ce qui rend le déploiement de données à grande échelle plus rentable. Les forces combinées de ce dispositif peuvent également être mises à profit pour former et utiliser des modèles d’IA, ce qui était jusqu’à présent un processus incroyablement énergivore.

« Les datacenters écologiques sont essentiels aux opérations durables d’Alibaba » a déclaré Shanyuan Gao, directeur général de la division des datacenters Internet d’Alibaba Cloud Infrastructure. « Dans notre datacenter de Hangzhou par exemple, les clusters de serveurs sont immergés dans un liquide de refroidissement spécialisé, qui fait baisser rapidement la température du matériel informatique. Je pense que cette technologie sera diffusée dans toute la Chine et dans d’autres pays à l’avenir. »

Le datacenter Zhangbei d’Alibaba Cloud utilise la méthode de refroidissement par immersion. Ce dernier a obtenu un certificat de consommation d’énergie verte du centre d’échange d’énergie électrique de Pékin en 2021, reconnaissant l’installation comme étant la première à utiliser la technologie de pompes à chaleur en Chine.

Selon un classement des principaux acheteurs et vendeurs établi par le cabinet de recherche Bloomberg New Energy Finance, Alibaba Cloud est devenu le plus gros acheteur d’énergie propre en Chine en 2021 après s’être procuré pour environ 269 gigawattheures (GWh).