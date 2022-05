Les arnaques au pouvoir d’achat en hausse de 251% selon les données France Verif

mai 2022 par France Verif

En ce mois de mai 2022, France Verif alerte sur la multiplication des arnaques tournant autour du pouvoir d’achat et profitant de l’inquiétude des Français face à la hausse des matières premières et des incertitudes liées à la guerre en Ukraine qui leur font rechercher des idées pour réduire leurs factures.

« C’est la première fois que nous constatons une telle augmentation du risque basée sur la recherche naturelle des Français d’augmenter leur pouvoir d’achat ou de réduire leurs dépenses… » précise Laurent Amar, co-Fondateur de France Verif. « Le net étant une armurerie à ciel ouvert pour ces voleurs qui peuvent industrialiser la fabrication de leurs pièges, ce sont souvent ceux qui tirent le diable par la queue qui en font les frais. »

LE TOP 3 DE MAI

Top 1 - Faux bons de réductions, coupons bidons et faux bons plans : +251% Avec l’augmentation des prix, de plus en plus de coupons promotionnels et de bons de réductions destinés à faire faire des économies aux gens fleurissent sur les réseaux mais sont aussi envoyés par mail.

Habillés de « personnalisation », ces fausses promotions et coupons de réductions séduisent facilement et chacun se sentant unique, il ne prend pas la peine de vérifier s’il s’agit d’un vrai bon plan ou pas. Et tout y est pour être crédible : message personnalisé, réduction limitée dans le temps... Et au final ce sont bien souvent des publics les moins aisés qui en subissent les conséquences.

Quels risques ?

Généralement ces promotions « hyper intéressantes » permettent aux escrocs de récupérer les coordonnées bancaires des victimes qui seront dérobées lors de cet achat en promotion sur un site clone d’un vendeur connu ou lors de bons plans à réserver immédiatement sur des sites qui usurpent l’identité d’un vrai commerçant.

Dans les meilleurs des cas, les promotions n’en porteront que le nom par rapport à un achat normal – par exemple, on augmente le prix de 20% et on offre une réduction de 20% - mais le numéro des victimes pourra aussi être revendu et bien souvent des achats immédiats sont réalisés en temps réel pendant la durée de vie de l’arnaque.

Le conseil de France Verif :

Vérifier soi-même sur d’autres sites le prix pratiqué sur un même produit ou demander à un proche de vérifier la promotion en question en faisant une recherche directe depuis un autre ordinateur, surtout si France Verif en trouve de meilleurs… ET bien évidemment ne jamais payer par virement ce qui exclut toute possibilité de remboursement de la part de votre banque.

Top 2 - Les arnaques aux sites proposant réservations de voyages, de séjours ou d’hôtels à prix idylliques : +128%

Les beaux jours arrivent et nombreux sont ceux qui veulent en profiter tout en limitant son budget. Les méthodes des cyber-criminels pour abuser du e-consommateurs sont multiples. : sites clones, usurpation d’identité de voyagistes ou d’agences, fausses annonces sur les sites réservés aux échanges entre particuliers...

Quels risques ? Comme pour le précédent, le risque va de l’encaissement de la somme de location sans pouvoir bénéficier du produit acheté ou loué au vol de données personnelles qui serviront ensuite à copier l’identité de la personne escroquée, en passant par le vol de coordonnées bancaires.

Le conseil de France Verif :

On ne le dira jamais assez, mais la qualité d’un site n’est pas un gage de sérieux. Aujourd’hui, les cyber-criminels ne font plus de fautes d’orthographe et soignent les présentations et designs.

La première des choses à faire est de vérifier l’adresse du site en question et le comparer avec l’adresse du vrai site. Par exemple, ne pas confondre « airbnb.fr » avec « airb&b.fr »...

De la même façon, il ne faut pas hésiter à vérifier via Google Maps, par exemple, la réalité physique des logements proposés à la location ou les éventuels travaux autours mais également de vérifier directement sur les sites des compagnies aériennes si les vols existent vraiment… ET toujours, ne jamais payer par virement.

Top 3 - Les arnaques à l’énergie solaire : +74%

Avec l’augmentation de la facture énergétique des Français, ils sont nombreux à essayer de trouver des solutions pour payer moins cher leur électricité. Les beaux jours arrivant, beaucoup songent à s’équiper en matériel solaire et les arnaqueurs ne s’y trompent pas puis qu’ils proposent des installations à prix cassés ou simplement intéressants.

Comme bien souvent, de faux vendeurs clonent un site ou usurpent l’identité de commerçants honnêtes avec des tarifs plus que compétitifs. Il suffit que ces voleurs aient réussi à ponctionner une petite dizaine d’avances sur travaux pour qu’ils ferment leur site d’arnaque en ayant fait un bénéfice confortable. Et encore une fois les virements sont le plus gros risque pour les consommateurs…

Quels risques ?

Comme pour les 2 précédents, le risque va de l’encaissement de l’acompte (a minima) ou de la somme complète « payable d’avance » sans jamais voir son installation effectuée. Et bien entendu, le consommateur peut se voir voler ses coordonnées bancaires ou se faire pirater son identité.

Le conseil de France Verif :

Toujours comparer les offres existantes, se renseigner auprès de professionnels compétents et bien évidemment ne jamais payer par virement. Il peut également être utile de vérifier l’adresse physique du site et regarder vis Google Map, par exemple si cela correspond bien à une véritable entreprise.

Pour mémoire, France Verif est une première mondiale née de trois années d’enquête et de développement d’un détecteur des arnaques e-commerce La société est le résultat d’une rencontre entre un professionnel du numérique, Mehdi Bellatig, et Laurent Amar, le fondateur d’un réseau de plus de 500 magasins dans 8 pays (Monceau Fleurs, Happy, Au nom de la rose etc…) dont l’achat d’un produit frauduleux sur un site clone a failli lui coûter la vie.

Partant du constat qu’aucune solution ne permettait réellement de protéger efficacement les consommateurs contre ces arnaques, les fondateurs passent un an à infiltrer le milieu des cyber escrocs pour comprendre les outils, méthodologies et ressources des cybercriminels. La diversité des fraudes, la vitesse à laquelle elles apparaissent et croissent, leur ont fait comprendre pourquoi aucune des solutions actuelles ne permettaient de les détecter toutes.

Les 2 fondateurs décident alors de tirer profit de l’excellence française en Intelligence Artificielle : des Ingénieurs renommés issus de Polytechnique, du corps des Mines ou encore de l’Institut Pierre et Marie Curie et qui ont travaillé sans relâche sur la conception d’un alliage inédit de multiples IA et robots de fouilles. En outre, une équipe de plus de 43 personnes a été nécessaire pendant 1 an et demi pour filtrer plus de 500 0000 sites e-commerces et réaliser le dataset nécessaire au bon apprentissage des IA. Plus de 6 changements de process ont été nécessaires et, aujourd’hui encore, plus de 7 data-analystes scrutent chaque jour les nouveaux types d’arnaques qui apparaissent.

L’innovation mondiale démontrée par France Verif utilise plus de 120 robots de fouille qui scrutent minutieusement plus de 120 données internes et externes pour alimenter les différentes typologies d’IA qui vont procéder aux analyses nécessaires afin arriver au score de chaque site e-commerces.