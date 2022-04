Le système SMISSLINE TP d’ABB est lancé

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Dans le monde où la technologie change à un rythme aussi rapide, les solutions doivent assurer le fonctionnent à long terme. SMISSLINE TP est un système de prises à « l’épreuve du toucher » qui sert à travailler sous tension sans charge et sans équipement de protection individuelle. Une solution progressive doit être techniquement solide, mais aussi viable dans le fonctionnement quotidien. Le système se branche sur les appareils sans charge sous l’alimentation de SMISSLINE TP sans aucun risque de courant électrique circulant dans le corps. Cela est certifié par l’Association allemande d’assurance responsabilité civile des employeurs et par Electrosuisse.

Sécurité lors du travail avec des équipements sous tension

SMISSLINE TP est conçu de manière que des modifications ou des extensions du système puissent être effectuées en cours de fonctionnement. Dans de nombreux systèmes ou bâtiments, interrompre l’alimentation électrique pour travailler sur les systèmes n’est pas une simple affaire. Le système de prises enfichables SMISSLINE TP répond à cet enjeu. Il fonctionne sur des appareils et des composants sous tension sans charge, sans équipement de protection individuelle supplémentaire pour se protéger contre les risques électriques. SMISSLINE TP prévient tout danger pour le personnel causé par des arcs électriques de commutation ou des arcs électriques accidentels.

Le fonctionnement du SMISSLINE TP

SMISSLINE TP est un système dans lequel les appareils peuvent être touchés « directement ». Cette capacité d’enfichage direct confère au système de prises des avantages considérables en termes de temps et de sécurité. Une fois les appareils débranchés, le système de barres omnibus reste à l’abri des doigts (IP2xB). Aucune pièce vivante ne peut être touchée. Il dispose de cinq types de dispositifs de protection différents qui peuvent être branchés.

Les avantages du système de prise à l’épreuve du toucher : sécurité, gain de temps, disponibilité, flexibilité

Pour les planificateurs, les concepteurs de systèmes de commutation et les promoteurs immobiliers, il existe plusieurs bonnes raisons de choisir un système enfichable. Dans les bâtiments où la sécurité, la disponibilité et la capacité d’extension et de modification sont une priorité (bâtiments publics, les opérations industrielles, les systèmes de sécurité tels que DP, UPS dans le secteur des transports comme les aéroports, ou les télécommunications).

Disponibilité, flexibilité, gain de temps

La planification à long terme est possible sans une connaissance précise du système final, tout comme la réaffectation sans problème des consommateurs. Il est possible de modifier très facilement les installations d’armoires électriques directement sur place et sans frais supplémentaires. Le système de prises SMISSLINE TP est automatiquement câblé par les barres omnibus.

Il n’est absolument pas nécessaire d’avoir des paquets de MCB qui doivent être intégrés comme sauvegarde et qui ne peuvent jamais être utilisés. Ils sont capables d’être rééquipés à tout moment, à peu de frais et sans longues interruptions.

Un changement ultérieur d’utilisation ou un agrandissement de l’ensemble de l’installation peut être effectué rapidement et avec un minimum de travail. La technologie d’enfichage réduit la quantité de travail de montage et de câblage nécessaire. Il n’est pas obligatoire d’avoir un câblage d’entrée et un câblage croisé, ni des bornes de sortie avec des prises directes. L’installation simple et rapide, avec des composants remplacés en quelques secondes. Une expansion est simple à mettre en œuvre. Tous les dispositifs peuvent être ajoutés en une seule opération.

Les avantages du montage vertical : Réduction du temps et des coûts, et flexibilité infinie

Le montage vertical de SMISSLINE TP produit une forme compacte. C’est un avantage majeur pour les installations nouvelles et anciennes. Ce système de prises avec barres omnibus intégrées offre un large éventail d’avantages aux planificateurs, aux concepteurs de systèmes de commutation et aux clients finaux.