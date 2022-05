Le nouvel écran tactile décentralisé "easy" de Eaton est disponible

mai 2022 par Marc Jacob

Eaton offre avec le nouvel écran tactile décentralisé "easy", une option simple et économique pour afficher les informations d’état et le texte de l’easyE4 en dehors de l’armoire électrique.

Cet écran de 4,3 pouces peut être connecté via un câble Ethernet RJ45 standard. Une fois l’écran tactile décentralisé connecté, il ne reste plus qu’à sélectionner le module correspondant, l’affichage intégré peut alors être reproduit dans l’easyE4. Aucune programmation n’est nécessaire - l’écran est immédiatement prêt à être utilisé. En outre, les touches physiques de l’easyE4 peuvent également être affiché numériquement, de sorte que l’écran tactile peut être utilisé pour modifier les valeurs et naviguer dans les menus.

Grâce à sa façade et IP65, ce nouvel écran tactile décentralisé peut être placé n’importe où, que ça soit sur la porte de l’armoire électrique, dans une salle de contrôle ou directement sur un système. Cela est particulièrement utile lorsque l’armoire de commande est difficile d’accès ou placé dans des zones d’accès limité pour des raisons de sécurité. L’écran tactile décentralisé "easy" est une solution de visualisation facile à intégrer qui complète parfaitement le panneau IHM XV-102 pour les modules logiques easyE4. De plus, ses dimensions compactes de 136 mm x 100 mm x 38 mm (L x H x P) et son design, permettent à l’écran tactile décentralisé "easy" d’être intégré dans n’importe quel système moderne.

L’appareil est livré avec un connecteur d’alimentation 24 V DC et un câble RJ45 standard pour transférer les données du module logique à l’écran dès que la connexion à l’easyE4 est établie. L’écran tactile "easy" est intuitif et peut être rapidement mis en service sans aucune formation ou connaissance en programmation. L’écran tactile décentralisé peut être configuré via un "bouton de menu principal" affiché sur l’écran. Les couleurs enregistrées dans la programmation de l’easyE4 peuvent également être reproduites ce qui permet aux opérateurs ou aux techniciens de maintenance d’identifier rapidement l’état du dispositif.

La technologie tactile résistive présente dans l’écran, permet une utilisation de ce dernier même en portant des gants, ce qui est souvent nécessaire dans les environnements difficiles. L’avant de l’appareil est classé IP65 pour la protection contre la poussière et l’eau projetée par une buse hydraulique par exemple, tandis que l’arrière offre un degré de protection IP20. Ce dispositif de visualisation peut donc être utilisé pour contrôler toutes les fonctions et options d’affichage de l’easyE4 de la même manière que l’écran d’origine du module logique.

Eaton a développé l’écran tactile "easy" en réponse aux suggestions directes des utilisateurs, qui disposent désormais d’une option d’affichage rentable pour l’easyE4, pouvant être positionnée n’importe où, à l’intérieur d’un système ou à l’extérieur de l’armoire électrique. Les applications easyE4 existantes peuvent être facilement adaptées, et la solution plug & play permet une mise en service rapide sans aucune programmation.