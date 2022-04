Le low/no code aggrave-t-il nécessairement la fracture des SI ?

avril 2022 par Sikiwis

Sikiwis, société française fondée en 2009 par des anciens de la direction des systèmes d’information de Veolia, a investi 13 ans de R&D dans les technologies d’applications web et mobiles en low et no-code. Le low/no code permet une réduction drastique des délais de production tout en industrialisant la production d’applications métiers. Toutefois, bien qu’il accélère la production applicative, le low/no code de la majorité des acteurs du marché produit des « silos », c’est-à-dire des applications « isolées » dans le SI (Système d’Information) qui ne communiquent pas avec le reste des applications en place.

« Cette configuration est commune pour énormément de structures dont les SI sont fractionnés entre de nombreuses applications spécifiques qui ne communiquent pas entre elles. Le low/no code « standard » renforce donc d’autant plus ce phénomène de silo en créant toujours plus d’applicatifs isolés. Il y a de réels enjeux pour ces structures (acteurs publics et privés) à unifier leur SI. » déclare Bastien Salanon, Chef de projet chez Sikiwis.

Qu’est-ce qui différencie le low/no code de U-ERP des autres acteurs du low/no code ?

Conscient de ces problématiques, U-ERP a imaginé une architecture unique alliant unité du SI et puissance du low/no code. La plateforme U-ERP est entièrement unifiée. Elle héberge nativement plus de 500 modules, un par processus d’entreprise, servant de support à n’importe quel applicatif métier. Portés sur un socle commun, ces modules dialoguent parfaitement entre eux, créant un réseau applicatifs à forte synergie. Cela permet à l’information de circuler efficacement entre les différents embranchements du SI et ainsi éviter la très chronophage ressaisie de données.

L’intérêt de l’approche plateforme est la mutualisation. Mutualisation, tout d’abord, de l’hébergement, en SAAS, mais également de l’expérience utilisateur. La sécurité également est unifiée, garantissant la sécurité de tous les applicatifs émanant de la plateforme. Unification, enfin, de la maintenance de la plateforme qui est mise à jour en continue et sans interruption d’exploitation des applications clientes. En plus de cela, la plateforme U-ERP est conçue pour produire à la fois des solutions applicatives spécifiques en « stand-alone » et des ERP complets en no-code.

Pour U-ERP, il est évident que les deux entités doivent exister sur une seule et même plateforme. Le pari semble d’ailleurs gagnant puisque la société vient de gagner un marché public sur un projet d’ERP face à un éditeur majeur américain.