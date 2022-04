Le groupe Dubreuil entre au capital d’Ocode, créateur du passeport numérique pour les biens physiques

avril 2022 par Patrick LEBRETON

Ocode annonce l’entrée au capital du groupe Dubreuil par prise de participation minoritaire. Cet investissement viendra financer le recrutement à court terme de 28 collaborateurs pour accélérer la croissance et la conquête de nouveaux marchés en France et à l’international.

Fort de 5 150 collaborateurs et d’un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros en 2021, le groupe vendéen Dubreuil est à l’écoute des innovations technologiques permettant d’améliorer ses activités et le service apporté à ses clients. Avec cette prise de participation, il accompagne une nouvelle technologie : un passeport numérique permettant d’identifier et de suivre les biens physiques tout au long de leur vie. Investi dans la distribution et le transport aérien, le Groupe souhaite, grâce à la technologie d’Ocode, répondre à des problématiques de sécurisation rencontrées dans certains de ses métiers. L’opportunité pour Ocode d’adresser plus largement de nouveaux marchés et d’en accélérer la conquête.

Objectif : devenir le leader mondial de la protection des objets

Fondée en 2016, la startup Ocode a mis au point une technologie permettant de marquer et d’identifier les objets. 35 millions d’objets ont été égarés entre l’été 2020 et l’été 2021 (Ipsos) et environ 1,1 million de personnes sont victimes de vol ou de tentative de vol sur une année (INSEE). Grâce à Ocode, les objets perdus ou volés peuvent être rétribués à leur propriétaire ou achetés en toute confiance.

Cette identification de l’objet s’effectue en 3 étapes :

Marquer l’objet (gravure, sticker, impression...) sous forme d’un code en "nuage de points" non reproductible et infalsifiable ;

Créer son identité numérique : ce code représente le passeport de l’objet, digitalisé sous forme de NFT (jeton non fongible) et hébergé sur une blockchain privée non énergivore et non spéculative ;

L’identifier via l’application Ocode en scannant le code pour accéder à l’historique de l’objet et entrer en contact avec le propriétaire tout en protégeant les données des utilisateurs.

Identifier les objets contribue à les valoriser en cas de revente, à lutter contre le recel de biens sur les marchés de seconde main, ou encore à retrouver le propriétaire d’un objet en cas de perte, d’oubli ou de vol. Grâce à ce gage d’authenticité lié au NFT, les biens marqués gagneront également en liquidité : dotés de ce certificat digital et infalsifiable, il sera plus facile de les revendre via des outils numériques.

L’an passé, Ocode a distribué 12 millions de codes et ambitionne de devenir le référent mondial d’attribution de jetons non fongibles appliqués aux biens du monde réel. Après avoir réalisé un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros en 2021 (contre 1,3 millions d’euros en 2020), Ocode prévoit de dépasser les 6 millions dès 2022.