Le clavier mécanique CHERRY G80-3000N RGB TKL récompensé par le Red Dot Design Award 2022

mai 2022 par Marc Jacob

Récompensé

Avec une électronique haute vitesse et un éclairage RGB impressionnant, ce descendant du modèle classique est à la pointe de la technologie. Avec plus de 16 millions de couleurs, les options de rétroéclairage sont innombrables et permettent de laisser libre cours à l’imagination : effets multicolores animés, ambiance monochrome discrète ou éclairage personnalisable des différentes touches. En termes d’ergonomie, le boîtier mince, contemporain et peu encombrant de ce modèle « Ten-Key-Less » permet une posture adaptée pour protéger les épaules et le cou. Et au cœur de ce clavier compact, se trouvent les célèbres commutateurs CHERRY MX avec une durée de vie d’au moins 50 millions de frappes par touche. Durabilité garantie !

Cette nouvelle édition n’attire pas seulement les gamers : si vous utilisez votre clavier de manière intensive, que vous soyez programmeur, créatif, au bureau ou bien encore dans le secteur industriel : le G80-3000N RGB TKL est fait pour vous. C’est bel et bien un modèle pour tous les utilisateurs et toutes les utilisations !

A propos du Red Dot Award

Le Red Dot Design Award est l’un des plus grands prix du design au monde. Pour évaluer de manière professionnelle la diversité dans le domaine du design, le Red Dot Design Award est divisé en 3 disciplines

Red Dot Award : Product Design

Red Dot Award : Brands & Communication Design

Red Dot Award : Design Concept Seuls les produits les produits qui arrivent à convaincre les experts par leur qualité exceptionnelle sont récompensés et établissent de nouvelles normes dans l’industrie du design.