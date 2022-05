Le Management de la Gestion de l’identité numérique, plus qu’un simple WorkFlow

avril 2022 par Marc Jacob

L’IGA réimaginé par Clear Skye

Clear Skye réinvente l’IGA sur la plateforme ServiceNow. La solution IGA fournit des solutions de gestion du cycle de vie d’identité et de gouvernance. Cette solution transforme les environnements numériques des équipes de sécurité en alignant la gestion des identités avec les fonctions critiques. Toutes les données liées à l’identité, aux événements, aux décisions des utilisateurs et les capacités d’automatisation sont disponibles pour vos applications sur la plateforme Now. Grâce aux outils d’automatisation de Clear Skye, les clients peuvent utiliser leur portail de service Now existant pour fournir un système de gestion des identités.

La plateforme Now et le WorkFlow

La plateforme Now de ServiceNow apporte aux développeurs la possibilité de fournir de bout en bout d’excellentes expériences applicatives. Le défi dans la plupart des entreprises modernes est que le travail est cloisonné et s’effectue à partir de logiciels disparates. Les départements ont leurs propres données stockeés et des systèmes reposant sur des technologies différentes alors que le travail en silo réduit la productivité et l’expérience de l’utilisateur ce qui empêche l’information de circuler dans toute l’entreprise. ServiceNow est la référence en termes de workflows pour les entreprises. Ils se distinguent de manière unique par leur approche qui partage un modèle de données, une architecture ainsi que de nombreuses fonctionnalités puissantes intégrées pour créer des workflows transverses et casser les silos de l’entreprise.

Une sécurité optimale

Grâce à l’expérience de Clear Skye dans le domaine de la sécurité de l’information, tous les composants sont conçus dans un esprit de sécurité. Clear Skye a développé des contrôles de sécurité pour protéger les données d’identité et d’accès contre l’exposition non autorisée et la falsification. Cela comprend des contrôles permettant de relever des défis tels que la garantie que les données d’application qui ne doivent pas être modifiées ne peuvent l’être par les administrateurs. L’un des contrôles est l’utilisation de la fonctionnalité « Protected Application » pour empêcher l’administration d’appliquer la séparation des tâches.

Clear Skye IGA est l’accomplissement de plusieurs années de développement de la plateforme Now par des experts du monde de l’identité et de ServiceNow travaillant vers un objectif commun, fournir une « meilleure utilisation de l’IGA » en utilisant la configuration et les expériences numériques de ServiceNow. Cette meilleure utilisation a pour but d’aider les organisations à atteindre leurs objectifs en termes d’efficacité, de gestion des risques et d’audit. Les avantages de Clear Skye sont nombreux, comme une Time-to-value accélérée, un coût total de possession réduit, une conduite du changement réduite et une meilleure expérience utilisateur.