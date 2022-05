La technologie IA de vérification d’identité d’Onfido protège les utilisateurs des plateformes de paris sportifs en ligne contre les différentes formes de fraude

mai 2022 par Marc Jacob

Au vu de ce développement, les régulateurs du monde entier assouplissent les lois, permettant ainsi de croître sur de nouveaux marchés et d’atteindre de nouveaux consommateurs. Mais une croissance importante ne va pas sans défi. En effet, en cherchant de nouvelles opportunités, les opérateurs de paris sportifs et jeux d’argent en ligne doivent anticiper et prendre en compte les exigences locales, notamment en matière de sécurité et de fraude : vérification d’âge et de l’identité de l’utilisateur.

Par ailleurs, la fraude, qu’elle opère sous la forme d’abus de bonus, d’enregistrements de compte multiples et de prises de contrôle de comptes, détourne non seulement l’attention de clients authentiques mais a également un impact sur les résultats des entreprises.

De plus, si les fraudeurs ont accès aux plateformes des opérateurs de paris sportifs et de jeux d’argent, cela augmente également l’exposition des entreprises au risque de blanchiment d’argent et autres crimes financiers.

La régulation française sur les jeux d’argent

Bien que les pays membres de l’Union Européenne partagent certains cadres législatifs, il n’existe pas de législation européenne spécifique au secteur des paris sportifs ou jeux d’argent. De manière générale, les opérateurs de jeux en ligne doivent vérifier l’identité de tout nouveau joueur et s’assurer qu’il ait plus de 18 ans avant de l’autoriser à jouer, conformément aux exigences KYC (Know Your Customer). Les directives AML (Anti-Money Laundering) exigent également de la part des opérateurs de jeux qu’ils adoptent une évaluation basée sur le risque de tous les joueurs afin d’atténuer le risque de criminalité financière.

En France, la plupart des plateformes de paris sportifs et jeux d’argent en ligne sont légales. En juin 2020 est lancé un nouveau régulateur des jeux, l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ). Cette dernière supervise désormais toutes les formes de jeux, y compris les paris sportifs en ligne, les casinos ou autres jeux d’argent. Les opérateurs privés doivent obtenir des licences en ligne pour offrir des services de jeux en France.

Protéger le consommateur, enjeu des opérateurs de jeux en ligne

Au-delà des sanctions que risquent les opérateurs qui ne respectent pas ces obligations, la mise en place d’un contrôle d’identité permet de protéger le joueur à la fois en tant que personne identitaire et en tant que consommateur. En luttant contre la fraude, les opérateurs de paris sportifs et de jeux d’argent en ligne protègent d’une part leurs consommateurs et d’autre part limitent les abus de bonus, les enregistrements multiples et les prises de contrôle de compte qui ont un impact direct sur leurs revenus.

La technologie IA de vérification d’identité d’Onfido permet aux opérateurs de répondre aux exigences nationales et internationales en matière de KYC et de vérification d’âge, sans compromettre l’expérience utilisateur.

• L’automatisation de la vérification, pilotée par l’intelligence artificielle, permet aux opérateurs de jeux de repérer davantage de fraudes pour mettre fin aux abus de bonus et aux enregistrements de comptes multiples, tout en réduisant l’exposition au risque de blanchiment d’argent et de criminalité financière.

• Elle permet également une déduplication des moyens techniques, ce qui donne aux équipes internes les outils dont elles ont besoin pour identifier les récidivistes et suivre les pistes en temps réel.

• Enfin, adopter une approche automatisée évite d’intégrer plusieurs fournisseurs ou de partager les informations entre plusieurs sources, ce qui permet de gagner du temps et de l’argent.

Côté consommateur, ils sont 43 % à abandonner la création de leur compte si celui-ci ne répond pas à leurs attentes. L’enregistrement du compte est l’occasion la plus importante (et parfois la seule) de faire une bonne première impression. D’autant plus que dans la plupart des pays, le marché des jeux est saturé de fournisseurs. Les consommateurs ont l’embarras du choix.

Si un fournisseur ne facilite pas autant que possible l’ouverture d’un compte, le consommateur peut (et va) tout aussi facilement se tourner vers un autre fournisseur dont l’expérience d’inscription est plus facile.

Preuve que la vérification de l’identité est un élément crucial de cette expérience d’inscription, 48% des joueurs veulent placer un pari en moins de 3 minutes, et 80% en moins de 10 minutes.

Il est donc essentiel que le processus d’enregistrement sur les opérateurs de paris sportifs et de jeux en ligne prenne en considération les attentes des clients, pour ce faire, l’offre d’Onfido permet plusieurs contrôles d’identité, que sont :

• La vérification d’identité en quelques secondes pour répondre aux besoins de vérification de l’âge et des réglementations dans le monde entier.

• La vérification de document permet un enregistrement mondial sécurisé et conforme en vérifiant un document légal. Plus de 2 300 documents d’identité sont pris en charges.

• Le contrôle facial, combiné avec un contrôle de document pour protéger l’individu contre les identifications volées et les fraudes par usurpation d’identité.

• Les visages connus de fraudeurs récidivistes en identifiant les informations et les visages répétés.

• Le watchlist, base de données d’Onfido continuellement mise à jour pour être en accord avec les exigences AML avec les données les plus récentes.