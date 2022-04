La startup Serenicity lance un programme de météo cyberattaques à destination des départements français

avril 2022 par Marc Jacob

Serenicity renforce la sécurité des systèmes d’information des petites, moyennes et grandes organisations en développant des solutions innovantes, collaboratives et souveraines.

Les cyber menaces ont une croissance exponentielle, les assets informationnels des citoyens, des États, des collectivités et des entreprises de toutes tailles doivent être protégés afin de garantir nos libertés d’actions et d’expressions. L’ambition de Serenicity est de pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre d’une sécurité de précision nécessaire à la protection des moyens informatiques, c’est pour cela qu’ils ont développé une cyber météo à destination des départements français.

Qu’est-ce qu’une cyber météo ?

Il s’agit d’une protection et d’un diagnostic précis recensant le nombre, les cibles et la nature des cyber attaques bloquées dans un territoire précis. Présenté sous la forme d’une cartographie et d’icônes facilement compréhensibles, l’évolution du nombre d’attaques peut être suivi en temps réel. Ces informations permettent de créer des bulletins météo en cas d’intensité plus forte que la normale, voir des alertes cyber météo à même de faire prendre conscience des risques présents dans le cyber espace. Serenicity a créé une offre pour les territoires leur permettant, d’une part, de protéger leurs communes et collectivités et, d’autre part, de créer un observatoire sous forme de « cyber météo ». Eligible aux aides « Parcours de cybersécurité » de l’ANSSI, les précieuses informations sur les méthodes d’attaques utilisées par les pirates permettent d’aider les institutionnels dans leur lutte permanente contre les cyber-délinquants. En outre, des actions de sensibilisation basées sur l’analyse des attaques réelles permettent de sensibiliser le plus grand nombre de citoyens aux risques cyber.

La jeune entreprise innovante vient de fêter ses 3 ans et s’internationalise. De par l’étroite collaboration avec ses partenaires, Serenicity et ses outils innovants d’analyses et de filtrages en temps réel des systèmes d’information, sont désormais présents en Suisse et au Benelux. D’autres pays européens sont en cours d’intégration.

Grâce à ses 6 brevets souverains et la suite solution de cybersécurité de Serenicity, une analyse des flux ou des journaux et une sécurisation par filtrage des réseaux pour une meilleure protection des périphériques et objets internet est possible.

La datavisualisation innovante, Serenicity CONTROL, permet aussi de découvrir la Cyber Météo et d’être informé de son taux de Cyber Toxicité.