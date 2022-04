La startup RFence lève 1,3 M€

avril 2022 par Marc Jacob

La startup RFence, pépite lilloise de la sécurité et de la cybersécurité, développe depuis 2 ans la solution Horus, un système de prévention, par la surveillance du spectre radiofréquence, des intrusions sur sites sensibles Seveso, aux zones ATEX (Atmosphère Explosive) ou encore les data centers, ports, bâtiments gouvernementaux... Grâce à cette première levée de fonds de 1,3 million d’euros, auprès d’Alacrité, du fonds d’amorçage FIRA 2 et de Wesley Clover International, et de la BPI, RFence projette d’intégrer d’importants développements R&D, notamment une évolution de l’algorithme d’Horus, et d’étendre son réseau de partenaires (intégrateurs, distributeurs, fournisseurs).

Sécuriser les sites sensibles, un enjeu croissant

Data centers, aéroports, zones portuaires, établissements nucléaires, sites pénitentiaires, sites industriels classés Seveso, ATEX ... On estime à plus de 11 000 le nombres de sites dits sensibles en France, dont 1 369 points d’importance vitale (source : SGDSN). Ces infrastructures sensibles, qui représentent une importance économique et stratégique majeure, sont exposés à des risques naturels ou industriels ainsi qu’à des menaces allant de la malveillance au terrorisme avec un impact potentiel grave sur la santé humaine, les biens, l’environnement ou la sûreté de l’Etat.

+ 37% d’intrusions en 1 an

Dans un monde post-Covid, massivement digitalisé, les ondes radiofréquences sont émises par tous nos appareils connectés du quotidien et la génération d’attaques de type radio est devenue très accessible, notamment en raison du faible coût et de la facilité d’acquisition des équipements radio nécessaires à leur mise en œuvre. Selon Gartner, plus de 25% des attaques d’entreprises identifiées comprennent de l’IoT, alors que moins de 10% du budget de sécurité alloué lui est consacré. Enfin, le nombre d’intrusions avérées dans des systèmes d’information signalées à l’ANSSI a augmenté de 37% entre 2020 et 2021. Soit près de 3 intrusions avérées par jour !

Horus, une solution radiofréquence unique pour prévenir toute intrusion Pour répondre à ces enjeux croissants*, 3 jeunes ingénieurs et un docteur fondent en juin 2019 le projet RFence, incubé chez Alacrité, générateur de jeunes pousses situé à Lille. Dirigé par Gauthier Traisnel, Président, Nicolas Collier, Directeur Technique, Victor Samain, Responsable commercial et Damien Vialloux, Responsable R&D, RFence développe une solution unique sur le marché – Horus – capable de prévenir efficacement toute intrusion sur sites sensibles via la surveillance radiofréquence. Horus tisse un filet numérique capable de localiser, en temps réel, toute émission radio suspecte provenant d’une présence humaine localisée via son smartphone ou n’importe quel objet électronique. Un survol de drone ou un micro caché quelque part : rien n’échappe aux oreilles d’Horus.

RFence intervient aussi dans le domaine de La cybersécurité : RFence visualise les communications des objets connectés et prévient les risques possibles (intrusion, brouillage, vol de données, protection des données des appareils connectés ou encore usurpation) et s’assure de l’intégrité des appareils et leur protection. * *

Depuis 2 ans, RFence, a pu développer sa solution et ses savoir-faire sur le site industriel de l’entreprise Doublet à Avelin ; un moyen pour la start-up de développer sa solution logicielle et son savoir-faire en faisant une mise en situation en temps réel pour lutter contre les actes malveillants.

1,3 M€ d’euros pour développer l’algorithme d’Horus et son potentiel commercial

Cette levée de fonds auprès d’Alacrité, de FIRA 2, de BPI et de Wesley Clover International permettra à RFence d’engager d’importants développements R&D, concernant prioritairement l’évolution de l’Algorithme AI de la solution, pour une analyse toujours plus fine et géolocalisée de l’environnement radio sous toutes ses formes. Les dirigeants de RFence visent également l’accélération de leur accès au marché via le déploiement de leur réseau de partenaires (intégrateurs, distributeurs, fournisseurs) et le recrutement de nouveaux collaborateurs, principalement des ingénieurs spécialisés en radiofréquence et des développeurs.

Les Hauts-de-France aux avant-postes de la cybersécurité, filière d’avenir Chaque année, Lille accueille le Forum international de la cybersécurité (FIC), l’évènement européen référent pour les acteurs de la cybersécurité, lancé en 2007 par la Gendarmerie nationale et la Région Hauts-de-France, avec le concours d’Euratechnologies. Le ministère de l’Intérieur vient également d’annoncer l’installation de son Centre national de formation cyber au sein des locaux de Wenov, le campus lillois dédié à l’innovation et la tech. La Région compte également 22 formations dédiées à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité (IMT Lille-Douai, Université de Lille, Université d’Artois, Université polytechnique Hauts-de-France et UTC de Compiègne).

*Le marché français global de la sécurité estimée à 30 milliards d’€

**RFence ne rentre pas dans le détail du signal : la solution ne décode pas les messages échangés mais analyse la forme du signal. Elle est capable de discriminer les émetteurs par leur signature radio. RFence respecte ainsi les réglementations CNIL et RGPD.