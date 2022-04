La solution d’analyse du code open source SCA de Checkmarx s’intègre nativement à IntelliJ IDEA Ultimate de JetBrains

avril 2022 par Marc Jacob

Checkmarx et JetBrains, société ayant créé une famille d’environnements de développement intégrés (IDE) pour divers langages de programmation, annoncent leur partenariat stratégique et la disponibilité d’un plug-in.

La solution d’analyse du code Open Sources (SCA) de Checkmarx a été intégrée directement dans JetBrains IntelliJ IDEA Ultimate via un plug-in gratuit. Checkmarx SCA fournit aux développeurs des informations de sécurité sur les packages open source inclus directement ou indirectement dans leur code, leur permettant ainsi de résoudre les problèmes de sécurité pendant le développement plutôt qu’enproduction. Cette intégration :

• Se compose d’un plug-in gratuit, facile à utiliser, fluide et sécurisé.

• Aide les développeurs à créer du code plus sécurisé sans impacter le cycle de développement.

• Se concentre sur l’inclusion de code open source (direct et indirect) dans les piles applicatives.

L’intégration Checkmarx SCA est disponible dans la version GA d’IntelliJ IDEA 2022.1. .