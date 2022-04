La solution Oxibox ouvre le test en ligne gratuit et sans engagement

avril 2022 par Marc Jacob

Pour permettre aux entreprises d’éprouver l’ergonomie et les performances de la solution, Oxibox propose désormais l’évaluation gratuite, immédiate et sans engagement pendant 30 jours de sa solution Oxibox Cloud.

Par la saisie d’un simple formulaire, il est désormais possible de bénéficier immédiatement et sans engagement de la protection des sauvegardes Oxibox. En facilitant ainsi l’accès à sa technologie innovante, Oxibox démontre sa capacité à mettre en sécurité immédiatement les données d’une entreprise quelle que soit sa taille et quels que soient ses usages.