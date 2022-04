La plateforme Mosaic de CommScope est lancée

avril 2022 par Marc Jacob

Les nouvelles bandes de fréquences étant devenues disponibles, les opérateurs sont sous pression pour maximiser leurs investissements et déployer rapidement le spectre. Pour répondre à ce sentiment d’urgence, CommScope présente Mosaic, une nouvelle plateforme d’antenne active-passive qui aide les opérateurs à simplifier et à accélérer les déploiements de tours liés à la 5G.

La conception matérielle modulaire radio-agnostique de Mosaic aide les opérateurs de réseaux mobiles à déployer une couverture 5G tout en soutenant les déploiements 4G qui restent productifs. L’ajout de capacités 5G implique généralement l’ajout de nouveaux équipements en haut des tours, notamment des systèmes d’antennes actives (AAS) qui prennent en charge les capacités MIMO massives. La plateforme CommScope Mosaic permet aux opérateurs de combiner les capacités d’antennes actives et passives d’une manière qui simplifie la complexité de la tour, réduit l’espace occupé en haut de la tour et la charge du vent, tout en préservant les performances des technologies.

Auparavant, plusieurs technologies et générations de technologies sur un même site pouvaient provoquer des interférences et avoir un impact sur les performances du réseau. La conception compacte de Mosaic résout ce problème en garantissant la coexistence de l’infrastructure 4G existante avec les antennes actives 5G.

Mosaic réduit l’encombrement au sommet de la tour en offrant la possibilité de monter un équipement AAS MIMO massif à l’arrière d’une antenne passive conventionnelle en utilisant une technologie avancée et des pratiques de conception modulaire. La gamme de nombres et de longueurs de ports disponibles dans le module d’antenne passive facilite la mise à niveau vers la 5G mMIMO tout en prenant en charge toutes les bandes inférieures à 6 GHz existantes.

Alors que les opérateurs augmentent la couverture 5G de leurs réseaux, les utilisateurs continueront d’investir dans les smartphones 5G. Outre des vitesses mobiles plus rapides, l’industrie testera de nouveaux cas d’utilisation notamment pour les voitures à conduite autonome, les expériences personnalisées, les chirurgies à distance, etc. Le spectre utilisé pour ces nouveaux services nécessitera une densification et des innovations en matière d’ingénierie. Mosaic est conçu pour aider les opérateurs à accélérer cette adoption tout en soutenant leurs réseaux 4G existants.

