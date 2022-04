La géopolitique de la datasphére pour améliorer la cybersécurité des entreprises ?

avril 2022 par Marc Jacob

Comment intégrer ses bouleversements dans la stratégie des entreprises et intégrer les recherche en ce domaine au sein des entreprises ? Tels sont les questions aux quelles ont répondu Alix Desforges Chercheuse au centre de Recherche GEODE (Géopolitique de la datasphère) Thierry Auger Corporate CIO & Group CISO de Lagardère et Président des Assises de la Cybersécurité 2022 à l’occasion du deuxième débat organisé par le Cercle de la Sécurité. La soirée était animée par Florence Puybareau.

Alix Desforges a présenté sont centre de recherche qui est pluridisciplinaires avec des chercheurs issus du monde de l’a sciences politiques’ des juristes’ des informaticiens.... aujourd’hui tous les pans de l’économie sont informatisés. Ainsi les données transforment les décisions qui sont prises au travers d’algorithmes. Des états ont développé des stratégies autour de la donnée. Aujourd’hui il fait parler de data sphère à la place de cyber espace. La data sphère permet de traiter de l’ensemble des enjeux stratégiques. De plus, elle peut se concevoir comme la représentation d’un nouvel ensemble spatial formé par la totalité des donnés numériques. Elle inclut en outre une dimension géopolitique qui est de plus en plus marquée. On a une compétition technologique avec une augmentation des dépendances. On a eu depuis 10 ans des surprises stratégiques comme par exemple lors des élections américaines. Les travaux de recherche du centre ont démontré que les collectes massives de données sont bien sûr les États Unis qui accroissent l3s tensions entre les états. Ces actions sont pris dans une double tension contradictoire entre la compétition et la nécessaire coopération pour travailler de concert dans certains domaines. Nous avons donc besoin d’avoir une approche globale et holistique.

Les entreprises ont besoin de comprendre le contexte des attaques

Pour Alix Desforges, il est nécessaire pour les entreprises de comprendre le contexte des attaques, mais aussi les états renforce leur législation autour de la souveraineté numériques afin d’affirmer leur frontière numérique. Par exemple les états souhaitent attacher les entreprises à leur frontière en les soumettant à leur juridiction. Pour les multinationales il peut y avoir des incohérences en matière de conformité. Auger confirme cette tendance.

Alix Desforges estime que les recherches des centres peuvent aider les entreprises à découvrir leur dépendance et leur interdépendance en particulier dans le cadre d’opérations à l’international. Cela leur permettrait d’agir sur le moyen et long terme. Un autre projet de recherche important est les problématiques de routage de données. Enfin, les sujets sur la confiance et les négociations internationales peuvent être un fil conducteur pour les entreprises. Pour elle, les négociations internationales se tournent de plus en plus au niveau économique qui rejaillit donc sur les entreprises.

Pour sa part, Thierry Auger estime que les données permettent d’injecter de la dynamique au modèle traditionnel. En outre, elle offre la possibilité de capitaliser sur le passé pour identifier des contextes à risque et donc d’anticiper les menaces. Cela permet d’identifier ce qui propice à la survenance d’attaques informatiques et de créer des indicateurs qui rapprochés de la maturité du modèle de défense conduiront à identifier des situations à considérer particulièrement et à remonter des recommandations. Pour ce faire il faut considérer de nombreux. Critères comme la conjoncture,le structurel les opportunités...

L’observation des flux de données peut permettre aux entreprises d’anticiper

Alix Desforges explique que la Russie a renforcé sa législation afin d’obliger les entreprises de ne pas exporter les données hors de ses frontières. Ainsi, elle a constituer un réseau très maillé de data center.

Les chercheurs ont observé un flux massif de données en direction des États-Unis. En appliquant la même méthodologie à la Chine, ils ont remarque que la majorité des données reste dans le pays. Il y avait un trafic lié aux traqueurs publicitaires un énorme trafic qui va vers les États-Unis par contre des flux de donnés vont aussi vers l’Europe et en particulier vers la France.

Les chercheur ont aussi observé le routage de données comme montre le schéma ci-dessous :

Thierry Auger considère qu’il faut collaborer avec l’Anssi pour les remonter de l’exploitation des vulnérabilités. En outre, il s’aide de solution d’analyse de risque comme par exemple celle de Citalid un vainqueur du prix de l’innovation des Assises en 2018.

Les dirigeants vont-ils adopter cette nouvelle manière d’envisager leur stratégie, l’avenir seul nous le dira...