La dynamique des réseaux de distribution de Delinea continue de générer une croissance substantielle

avril 2022 par Marc Jacob

La croissance significative enregistrée par les réseaux de distribution de Delinea se poursuit en 2022 et représente le résultat d’une stratégie renouvelée de recrutement de partenaires. Ces derniers ainsi que les distributeurs ont été constants dans leur soutien et leur engagement auprès de Delinea (anciennement Thycotic et Centrify). Un soutien actif aux activités continue de vente et de formation technique, des programmes de fonds de développement des marchés (MDF) basés sur le mérite et des incitations financières attrayantes sont corrélés aux producteurs les plus prospères de l’écosystème, ce qui rend l’engagement avec Delinea encore plus avantageux pour leur résultat net. Delinea offre ainsi à de nombreux partenaires au sein de la communauté la possibilité de se faire une place sur le marché en pleine croissance du PAM.

Les principaux faits marquants de l’entreprise en matière de réseaux pour 2021 comprennent :

Un investissement accru dans les campagnes et la sensibilisation du secteur public.

Le nouveau portail partenaire Delinea dévoile les derniers outils et ressources en aidant les partenaires à gérer et optimiser leurs engagements de distribution.

De multiples distinctions décernés par CRN®, une marque de The Channel Company, notamment CRN Channel Chief, CRN Women of the Channel, et le guide des programmes de partenariat 5 étoiles de CRN récemment publié.

L’activité EMEA et APAC de Delinea a renforcé l’équipe channel. Celle-ci a doublé pour soutenir les distributeurs et les partenaires revendeurs, et a ouvert un nouveau poste de direction dédié aux intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) et aux partenaires conseillers.