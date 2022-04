La Principauté de Monaco récompensée pour sa carte d’identité numérique

avril 2022 par Marc Jacob

La Principauté de Monaco a reçu le « High Security Printing Award » dans la catégorie « Best new ID card and travel document » pour la région Europe, Moyen Orient et Afrique.

Avec son titre unique d’identité, valable aussi bien dans le monde physique que le monde numérique, cette infrastructure socle du programme Extended Monaco est récompensée pour ses normes de sécurité, appliquées aux plus hauts standards internationaux, sa technologie ainsi que la qualité des services qu’elle offre à la population monégasque et résidente.

L’identité numérique pour les Monégasques et résidents a été développée en seulement 18 mois par la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique, en collaboration avec le Département de l’Intérieur, la Direction de la Sûreté Publique, la Mairie de Monaco et l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique, et avec le concours d’IN Groupe, acteur incontournable dans les solutions d’identité et de services numériques dans le monde.

Cette distinction est ainsi l’aboutissement d’un projet ambitieux, gage de souveraineté pour la Principauté de Monaco et symbole de ses valeurs, tournées vers l’excellence et la sécurité.

« Cette identité numérique est décisive pour l’attractivité et la modernisation de Monaco dans ce nouveau monde post-Covid, à l’instar des solutions offertes aux citoyens et résidents à Singapour et au Luxembourg. Elle est essentielle pour maintenir notre qualité de vie, garantir la sécurité de nos données, et continuer d’attirer les talents du monde entier. », souligne Frédéric Genta, Délégué Interministériel chargé de la Transition Numérique.

Près d’un an après le lancement de l’identité numérique régalienne par le Ministre d’État Pierre Dartout, près de 6 000 résidents ont déjà activé leur identité numérique, avec de nombreux bénéfices à la clé :

• Un accès simplifié et unique aux démarches en ligne du Service Public, grâce à MonGuichet.mc, depuis son ordinateur ou smartphone

• Une valeur probante de la signature électronique grâce à la loi n° 1.482 du 17 décembre 2019

« Pour une Principauté Numérique »

• Une connexion facilitée aux univers de services des partenaires privés, Monaco Telecom et la Société Monégasque d’Electricité et du Gaz

• Une lutte efficace contre la fraude à l’identité, grâce au double facteur d’authentification

« Cet Award récompense non seulement la grande qualité de nos titres d’identité, désormais parmi les plus modernes et sécurisés au monde, mais aussi un travail collectif efficace entre les équipes de la Mairie, du Gouvernement Princier et d’IN Groupe au service des Monégasques et Résidents », se félicite Nicolas Croesi, Adjoint au Maire en charge de la Transition numérique.

« En un an seulement, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Le défi que nous nous sommes lancés est d’équiper l’ensemble de la population d’ici à 2024, pour que tous puissent tirer parti de cette transformation numérique », ponctue Christophe Prat, Directeur Général du Département de l’Intérieur.

Dans les prochains mois, l’ensemble des démarches en ligne du Service Public s’appuieront sur cette technologie et seront compatibles avec l’identité numérique.