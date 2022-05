La “Business unit” Quest Microsoft Platform Management signe un contrat de distribution avec Prianto France

mai 2022 par Marc Jacob

Les solutions Quest Microsoft Platform Management aident les utilisateurs à relever les défis de la migration, de la gestion et de la sécurité sur toutes les plateformes Microsoft, y compris Active Directory et Office365.

Peu importe que vos installations Microsoft soient basées dans le cloud, sur site ou hybrides, avec Quest MPM les migrations peuvent être effectuées facilement et rapidement. En même temps, elles renforcent la résilience de votre cybersécurité et vous permettent de toujours garder le contrôle de vos infrastructures.

Dans votre activité quotidienne, Quest MPM facilite la gestion de votre installation en automatisant de nombreuses tâches qui prennent du temps au quotidien, comme la gestion des utilisateurs et des groupes, la gestion des stratégies de groupe, la surveillance de l’état de santé de l’AD, la planification de la reprise après sinistre de l’AD, la sauvegarde d’Office 365 et la gestion des licences. Quest MPM prend en charge plusieurs plateformes Microsoft telles que Active Directory, Exchange, Office 365, OneDrive, SharePoint, SQL Server, Teams et Windows Server.