L’étude McAfee’s Connected Family révèle la difficulté des parents à assurer la protection en ligne de leurs enfants

mai 2022 par McAfee

McAfee Corp publie sa toute première étude mondiale sur les familles connectées, qui a interrogé 15 500 parents et plus de 12 000 de leurs enfants dans dix pays pour comprendre comment ils se connectent et se protègent eux-mêmes et leurs proches en ligne. L’étude 2022 sur les familles connectées met en évidence des différences marquées au niveau mondial dans les attitudes et les mesures prises par les familles pour protéger leurs proches, et explique comment les plus vulnérables peuvent être laissés sans protection.

L’étude, qui précède la Journée internationale des familles des Nations Unies du 15 mai, s’inscrit dans la stratégie de McAfee qui vise à protéger les familles ainsi que les appareils connectés. Elle révèle que les parents prennent plus de précautions sur leurs propres appareils que sur les appareils connectés de leurs enfants, par exemple en installant un logiciel antivirus, en utilisant une protection par mot de passe ou en s’en tenant à des magasins en ligne réputés pour leurs achats. Par exemple, alors que 56 % des parents ont déclaré protéger leur smartphone avec un mot de passe ou un code d’accès, seuls 42 % ont déclaré faire de même pour le smartphone de leur enfant. " 90 % des parents reconnaissent leur rôle de protecteur en ligne, tout comme ils reconnaissent leur responsabilité de protéger leurs enfants dans le monde en général. Ces données visent à mettre en lumière les actions qu’ils peuvent entreprendre pour contrecarrer certains des risques liés aux activités en ligne des enfants", a déclaré Sachin Puri, Vice-Président Marketing de McAfee. "En tant qu’élément clé de cette étude de recherche, nous voulons doter les parents des connaissances nécessaires pour réussir en tant que protecteurs en ligne efficaces pour leurs familles connectées."

L’étude McAfee 2022 Connected Family

McAfee a mis en évidence plusieurs croyances fondamentales sur la protection en ligne, ainsi que des tensions entre parents et enfants lorsqu’il s’agit de rester en sécurité en ligne. Globalement, quatre sujets principaux ressortent :

Maturité mobile : À quel âge les enfants commencent-ils leur existence numérique ?

L’utilisation de l’internet par les adultes commence tôt, tout comme les risques qui peuvent en découler. Vers 15-16 ans, les adolescents atteignent leur maturité en ligne et l’utilisation des téléphones mobiles augmente considérablement, au point d’atteindre des niveaux qu’ils conserveront à l’âge adulte.

• Les enfants veulent se sentir en sécurité en ligne, et 73 % des enfants interrogés se tournent vers leurs parents plus que vers toute autre ressource pour les aider à assurer leur sécurité en ligne.

• Entre 17 et 18 ans, les signalements de cyberintimidation passent à 18 %, les tentatives de vol de compte en ligne à 16 % et l’utilisation non autorisée de données personnelles à 14 %.

Les parents, gardiens de la sécurité : Les parents protègent-ils efficacement leurs enfants en ligne ?

Les familles acceptent universellement le rôle des parents dans la protection des enfants en ligne, mais les parents ont du mal à tenir leurs promesses.

• Sur les PC et les ordinateurs portables, les parents ont déclaré avoir pris des mesures de protection en ligne limitées pour eux-mêmes, malgré la disponibilité et la facilité d’utilisation de ces mesures - mais ces mesures chutent encore plus lorsqu’on leur demande s’ils ont pris des précautions similaires pour leurs enfants.

• Alors que 56 % des parents ont déclaré protéger leur smartphone à l’aide d’un mot de passe ou d’un code d’accès, seuls 42 % ont déclaré faire de même pour le smartphone de leur enfant, soit une baisse supplémentaire de 14 %.

La vie secrète des adolescents et des préadolescents en ligne : Que font exactement les préadolescents et les adolescents en ligne ?

Les enfants et les adolescents veulent de la confidentialité et de la protection alors qu’ils construisent leur vie connectée. Qu’il s’agisse d’effacer l’historique du navigateur ou d’omettre des détails sur ce qu’ils font en ligne, plus de la moitié des enfants (59 %) agissent pour cacher leur activité en ligne.

En ce qui concerne l’activité générale, les parents et leurs enfants du monde entier s’accordent sur les trois principales activités des préadolescents et des adolescents en ligne.

• Regarder de courtes vidéos (YouTube) - les parents pensent, 66% ; les enfants disent 67%.

• Naviguer sur Internet - les parents pensent, 64% ; les enfants disent 66%.

• Écouter de la musique en streaming - 53% des parents pensent que c’est le cas, 55% des enfants.

Préjugés sexistes en matière de protection : les filles sont-elles plus exposées aux dangers en ligne ?

Les parents semblent voir les garçons et les filles différemment lorsqu’il s’agit de les protéger en ligne. Les filles sont apparemment plus protégées que les garçons, mais ce sont les garçons qui rencontrent le plus de problèmes en ligne.

• Dans presque tous les pays étudiés, les filles de 10 à 14 ans sont plus susceptibles que les garçons du même âge de disposer d’un contrôle parental sur leur PC/ordinateur portable et les garçons sont plus susceptibles de cacher leur activité à leurs parents.

• 23 % des parents déclarent qu’ils vérifieront l’historique de la navigation et des e-mails sur les PC de leurs filles âgées de 10 à 14 ans, contre seulement 16 % pour les garçons de 10 à 14 ans.

• La disparité apparaît à nouveau, avec 22 % des parents qui restreignent l’accès à certains sites pour les filles et uniquement 16 % pour les garçons.

À l’échelle mondiale, un examen plus approfondi des pays permet de découvrir plusieurs distinctions régionales en matière de maturité mobile, de disparité entre les sexes et de niveau de préoccupation des parents à l’égard des risques. Ces résultats sont les suivants :

• Alors que les États-Unis affichent le taux de cyberintimidation le plus élevé (28 %) et une forte exposition aux risques en ligne, l’Inde présente la plus forte exposition aux risques en ligne de tous les pays étudiés et une maturité mobile parmi les plus précoces.

• Le Royaume-Uni s’est montré moins engagé en matière de sécurité en ligne et certains des enfants les moins protégés, puisque seulement 44 % des parents s’inquiètent du temps passé devant un écran par leurs enfants, soit 13 % de moins que la moyenne mondiale.

• Les parents allemands sont parmi les moins inquiets et les moins contrôlants en matière de sécurité en ligne pour leurs enfants, leurs craintes concernant l’exposition à la cyberintimidation via les médias sociaux étant inférieures de 19 % à la moyenne internationale, et les enfants japonais citent les taux les plus bas de cyberintimidation et de risques en ligne. Par exemple, les tentatives de vol de compte sont inférieures de 12 % au taux mondial pour les enfants japonais.

• C’est au Mexique que les enfants déclarent le taux le plus élevé de jeux dans le monde (61 %), ainsi que l’importance perçue des consoles de jeux (70 %), et c’est au Brésil que l’utilisation des téléphones portables est la plus répandue chez les enfants et les adolescents (96 %).

"Nous voulons que les parents sachent qu’il existe des outils et des ressources pour favoriser une activité en ligne sûre et saine pour leur famille, tout en étant sensibilisés aux habitudes qui peuvent augmenter le risque de situations telles que la cyberintimidation ou les cyberattaques", a déclaré Gagan Singh, Vice-Président exécutif, Chief Product and Revenue Officer, McAfee. "Outre l’étude mondiale sur les familles connectées, McAfee propose des outils tels que McAfee Total Protection pour les familles, qui donne aux parents la possibilité de surveiller l’activité des appareils, de limiter le temps d’écran, de bloquer les applications et de filtrer les sites web pour contribuer à ajouter une couche supplémentaire de protection."

Que peuvent faire les familles connectées ?

• Créer un environnement propice à des conversations ouvertes et transparentes sur l’activité en ligne. Comprendre les habitudes et les comportements des membres de la famille en ligne permettra d’orienter la meilleure façon d’aborder et de protéger les unités familiales - qu’il s’agisse de limiter le temps passé sur les appareils de jeu ou d’installer des logiciels.

• Sensibilisez les enfants aux comportements en ligne dangereux, comme l’effacement de l’historique des chats ou la visite de sites dangereux. En sensibilisant les enfants à la cyberintimidation ou au vol en ligne, vous les protégerez, eux et leur famille connectée, à l’avenir.

• Établissez un plan familial en cas de cyberintimidation, de vol d’un compte en ligne ou d’utilisation non autorisée de données personnelles afin de garantir que la sécurité est une priorité et que la planification est en place.

• Faites appel à des programmes de sécurité supplémentaires comme McAfee Total Protection pour les familles dans le but de définir des règles pour les appareils, de surveiller l’activité et de bloquer les sites Web ou les applications indésirables.