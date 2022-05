L’ANSM confie l’hébergement de ses applications sensibles à ITS Integra

mai 2022 par Marc Jacob

ITS Integra, la division Hébergement et Cloud Computing de ITS Group, confirme son expertise et sa capacité à accompagner les organisations les plus sensibles dans l’externalisation de leur SI et l’hébergement de leurs applications stratégiques.

L’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) est l’acteur public qui permet, au nom de l’État, l’accès aux produits de santé en France. Elle assure leur sécurité tout au long de leur cycle de vie. Au cœur du système de Santé, elle agit au service des patients et de leur sécurité, aux côtés des professionnels de Santé et en concertation avec leurs représentants respectifs. Elle réunit 900 collaborateurs, répartis sur trois sites : Saint-Denis, Lyon et Montpellier-Vendargues.

La mise en place d’une politique d’externalisation du SI de l’ANSM

Cette politique d’externalisation du SI consiste notamment à s’appuyer sur des applications hébergées en dehors de ses murs, dans des infrastructures de confiance et certifiées. Dans le cadre d’une montée en puissance cette l’externalisation de ses applications, l’ANSM a lancé un Appel d’Offres pour s’appuyer sur un partenaire qui pourrait répondre précisément à ses attentes. C’est dans ce contexte que son choix s’est porté sur ITS Integra. En effet, l’infogéreur a su proposer une offre de qualité : prestations adaptées à ses besoins, certification HDS et ISO 27001, tarification attractive, etc.

« Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer sur un partenaire solide pour piloter notre projet d’hébergement et assurer un Maintien en Conditions Opérationnelles de nos différentes applications. ITS Integra bénéficie d’une équipe performante et à l’écoute de nos besoins. Nous allons compter sur eux pour les cinq prochaines années et étudier d’éventuelles nouvelles synergies. »

Bertrand Marguet, Chef de pôle maintenance et services ANSM

Un projet dédié pour les applications de l’ANSM

En effet, l’ANSM a confié l’externalisation de plus de vingt applications sur plus de cent serveurs à ITS Integra. L’Agence a également confié celle de son site Internet où sont accessibles de nombreuses informations stratégiques : données publiques sur les médicaments, hémovigilance, gestion des dispositifs médicaux, etc.

La sécurité, la haute disponibilité et la continuité de service par PRA sont donc des points clés. Pour ce faire, ITS Integra a prévu un dispositif évolutif et capable notamment de supporter de fortes montées en charge notamment lors de pics de connexion par exemple.