Kyndryl annonce les lauréats de son programme Distinguished Engineer & Designer

avril 2022 par Marc Jacob

Le programme Distinguished Engineer (DE) récompense les professionnels techniques et leurs contributions remarquables au service de leurs clients dans les domaines de l’ingénierie, de la programmation, des services d’infrastructure, de la cyber-résilience et de la conception technique. Aujourd’hui, ce sont donc 14 nouveaux lauréats qui sont récompensés, dont Hervé Durand, Technical Solution Leader au sein de Kyndryl France.

Dans toutes les communautés technologiques, le titre de Distinguished Engineer est conféré à ceux qui sont des experts reconnus et des leaders d’opinion dans leur domaine et qui ont accompli des réalisations techniques notables. Le rôle du Distinguished Designer (DD), une nouvelle reconnaissance dans le programme DE de Kyndryl, reconnaît l’évolution des environnements commerciaux d’aujourd’hui et la demande accrue de compétences et d’expertise en matière de conception d’entreprise.

Les lauréats de 2022 rejoignent la communauté de DE Kyndryl qui compte désormais 81 ingénieurs et designers à travers le monde. Ces personnes ont fait preuve de contributions significatives pour résoudre les défis de l’industrie et permettre l’innovation et le succès de leurs clients. Ensemble, ils représentent les valeurs et l’expertise que Kyndryl propose pour transformer continuellement les entreprises et les communautés qu’elle accompagne.

Un élément important du programme DE de Kyndryl est l’engagement à élargir les compétences techniques par le biais du mentorat. Tous les membres de la promotion 2022 consacreront du temps et des idées dans le cadre d’une collaboration avec l’organisation internationale à but non lucratif TEACH, afin d’offrir des activités scientifiques pratiques et des cours STEM aux enfants souffrant de problèmes médicaux et de handicaps.