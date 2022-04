Kudelski Securit lance MDR ONE

avril 2022 par Marc Jacob

La migration des entreprises vers le cloud s’accélère. Selon Gartner, plus de la moitié des dépenses informatiques consenties dans des solutions traditionnelles devraient basculer vers le cloud d’ici 2025. La nouvelle solution MDR ONE de Kudelski Security soutient cette tendance en permettant aux entreprises qui disposent d’équipes de sécurité limitées ou moins expérimentées, ou encore de budgets moindres, de bénéficier de fonctionnalités MDR avancées basées sur le cloud pour adapter efficacement leur sécurité à l’évolution de leurs besoins.

La solution MDR ONE de Kudelski Security offre une toute nouvelle façon d’accéder à des services MDR à haute valeur ajoutée. Elle est conçue pour les clients qui cherchent également à réduire la complexité et les coûts lorsqu’ils gèrent plusieurs solutions isolées de détection des menaces. MDR ONE s’appuie sur la plateforme FusionDetect™, la base de l’architecture XDR innovante de Kudelski Security, qui simplifie les processus et technologies de sécurité de l’ensemble des offres MDR de Kudelski Security afin d’accroître la valeur ajoutée mesurable dont bénéficient les clients.

MDR ONE s’appuie également sur son gestionnaire de scénarios, un outil conçu par Kudelski Security, adapté à la matrice MITRE ATT&CK™, qui couvre les scénarios de menaces les plus récents grâce à des règles de détection pointues et personnalisées en fonction de l’environnement et du modèle de menaces spécifique à chaque client. Cette solution intégrée couvre ainsi plus de 90 % des techniques d’attaque les plus récentes dans les environnements IT, cloud et endpoints et permet de réduire considérablement le délai de détection et de réponse aux menaces actuelles et émergentes

Kudelski Security continue d’être plébiscitée pour son approche et ses services MDR (Bloor Research, Forrester, Frost & Sullivan, Gartner, IDC, etc.) qui permettent d’obtenir des résultats plus rapides et de meilleure qualité sur le plan de la sécurité. L’entreprise figure pour la cinquième année consécutive (de 2017 à 2021) dans le Market Guide for Managed Detection and Response Services de Gartner et pour la troisième année consécutive dans son Market Guide for Digital Forensics et Incident Response Services. Dernièrement, Kudelski Security a reçu le titre de Champion dans le rapport de Bloor Research 2021 MDR Market Update et a été désigné Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave : Managed Detection and Response, Q1 2021.