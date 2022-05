Komposite est nommé “Innovation Partner of the Year” par Rubrik

avril 2022 par Marc Jacob

Cette distinction vient saluer la qualité du travail et la maîtrise technologique des solutions Rubrik par Komposite. Elle est aussi le point d’orgue d’un partenariat de plus en plus étroit entre l’éditeur et le Groupe, qui se sont donné pour mission commune d’évangéliser les acteurs français sur l’absolue nécessité de correctement protéger et sécuriser leurs données.