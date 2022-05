Journée mondiale du mot de passe : Check Point Software présente les cinq règles à suivre pour créer un mot de passe sécurisé

mai 2022 par Check Point Software

La Journée mondiale du mot de passe a lieu chaque année le premier jeudi du mois de mai. C’est le moment idéal pour rappeler à tous l’importance d’avoir un mot de passe sécurisé pour tous les comptes en ligne. Le Centre national de cybersécurité du Royaume-Uni (NCSC) a révélé que 23 millions de personnes dans le monde utilisaient le mot de passe « 123456 », ce qui prouve que bon nombre d’entre elles ne sont toujours pas conscientes des risques. Le premier jeudi du mois de mai est le moment idéal pour rappeler à chacun l’importance d’avoir un mot de passe sécurisé pour tous ses comptes en ligne.

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ : CHKP), fournisseur mondial de cybersécurité, attire l’attention sur les erreurs les plus courantes commises par les utilisateurs quand ils créent et gèrent des mots de passe, et propose des conseils pratiques sur la manière de protéger les données privées.

En 2022, on ne saurait trop insister sur l’importance d’avoir un mot de passe fort, compte tenu du nombre d’applications et de services qu’un individu utilise et qui augmente de jour en jour. Sans compter que de nombreuses entreprises autorisent désormais leurs employés à se connecter au réseau de l’entreprise sur des appareils personnels par souci de plus de flexibilité. Par conséquent, ces appareils agissent comme une passerelle, et les pirates informatiques peuvent profiter d’un point d’extrémité vulnérable pour voler des données confidentielles personnelles et professionnelles stockées sur l’infrastructure plus large de l’entreprise.

« Tous les jours, des cybercriminels tentent de voler les mots de passe de centaines d’utilisateurs, à l’aide de techniques telles que le phishing pour leur permettre de violer des milliers de services et de voler des identifiants. Bien que les méthodes ne cessent de changer et que les menaces continuent d’évoluer, il existe toujours des moyens de protéger nos données. Grâce à la Journée mondiale du mot de passe, qui est l’occasion de réévaluer la sécurité de nos mots de passe et de renforcer nos efforts en matière de cybersécurité, les particuliers peuvent empêcher les cybercriminels d’accéder à leurs informations et à leurs appareils », déclare Xavier Duros, directeur technique chez Check Point France.

Check Point Software partage les cinq règles de base à appliquer pour créer des mots de passe sûrs et efficaces :

1. Utiliser une combinaison de caractères : Avoir un mot de passe composé de phrases simples ou de dates significatives de sa vie personnelle est une pratique très courante. Cependant, cette habitude affaiblit sérieusement un mot de passe car des informations telles que les anniversaires peuvent être facilement découvertes par les cybercriminels. Pour y remédier, utilisez toujours une séquence aléatoire composée d’une combinaison de différents chiffres, lettres et symboles pour chaque plate-forme.

2. Un mot de passe différent pour tout : Compte tenu du grand nombre d’applications et de services qui requièrent désormais des identifiants de connexion, il est tentant de répéter le même mot de passe unique pour tous, mais c’est une mauvaise idée. De la même manière que nous n’avons pas la même clé pour ouvrir notre maison, notre bureau ou notre voiture, nous ne devrions pas utiliser le même mot de passe, car cela ne fait que faciliter la tâche des pirates qui veulent « ouvrir » toute notre vie numérique. En 2022, l’importance d’avoir un mot de passe solide ne peut pas être surestimée étant donné que le nombre d’applications et de services qu’un individu utilise augmente de jour en jour.

3. Plus il est long, plus il est efficace : Il est vrai que plus une combinaison est longue, plus elle est difficile à retenir. Mais c’est l’un des meilleurs moyens de sécuriser les informations. Veillez donc à utiliser au moins 8 chiffres pour renforcer les niveaux de sécurité.

4. Changer régulièrement : Changer régulièrement votre mot de passe peut sembler un défi presque impossible à relever. Cependant, cela peut être simplifié en utilisant le même modèle de base et en ajoutant différentes combinaisons à partir de là. De cette façon, il sera plus facile à retenir et plus facile à changer régulièrement.

5. L’authentification à deux facteurs est votre meilleur ami : Si prendre toutes ces mesures améliorera certainement l’efficacité d’un mot de passe, il est également essentiel de mettre en place une authentification à deux facteurs. En effet, de nouvelles menaces font constamment surface. Par conséquent, pour vous assurer d’être totalement protégé, être informé chaque fois qu’un attaquant ou une personne non autorisée veut accéder à votre compte ne fera qu’améliorer votre sécurité.