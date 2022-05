Journée mondiale du mot de passe : SkyHigh Security recommande le Zero Trust pour protéger les données personnelles des entreprises

mai 2022 par Gee Rittenhouse, PDG de Skyhigh Security

Voici le commentaire de Gee Rittenhouse, PDG de Skyhigh Security : « La Journée mondiale du mot de passe est l’occasion idéale de rappeler à tout un chacun l’importance de la protection des données au sein des organisations ainsi que de ses propres données personnelles. Les cybercriminels ont aujourd’hui des techniques toujours plus sophistiquées leur permettant d’obtenir des noms d’utilisateur et des mots de passe, et donc d’entreprendre plus facilement des opérations de violations de données. Cette journée nous offre la possibilité de nous rappeler quelques conseils simples pour renforcer la sécurité de nos données.

La première étape consiste à renforcer l’approche de l’authentification. Avoir un nom d’utilisateur et un mot de passe ne suffit plus. En effet, nous devons aller au-delà et adopter des processus plus sûrs, tels que l’authentification à deux facteurs ou l’authentification multifactorielle.

La deuxième étape est l’adoption du Zero Trust sur le réseau de l’entreprise. Autrement dit, la confiance n’est pas automatiquement accordée aux utilisateurs, mais elle est gagnée en fonction des habitudes de connexion et des comportements, ce qui permet de renforcer la sécurité. Par ailleurs, les employés n’ont accès qu’aux données, applications et systèmes liés à leurs tâches quotidiennes, ce qui signifie que si les mots de passe sont compromis, les dommages ultérieurs peuvent être limités.

Bien qu’il soit toujours utile de suivre ces étapes importantes pour rester conscient des données, la journée internationale du mot de passe est un excellent rappel pour nous tous. »