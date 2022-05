Journée mondiale du mot de passe : Yubico sensibilise à la MFA

mai 2022 par Yubico

À l’occasion de la Journée mondiale du mot de passe, Yubico publie un guide de l’authentification multifacteurs (MFA) afin de partager à un plus grand nombre les termes courants et novateurs du secteur, ainsi que les normes qui sous-tendent l’authentification moderne.

En cette Journée mondiale du mot de passe, Yubico œuvre en faveur d’un avenir sans mot de passe et résistant au phishing. La première étape pour y parvenir consiste à se familiariser avec le vaste éventail d’acronymes et d’outils utilisés par le secteur de la sécurité, y compris ceux relatifs à la MFA. Face à des cyberattaques de plus en plus complexes et en constante évolution, la nécessité d’adopter une authentification moderne est désormais reconnue à l’échelle mondiale, comme en témoignent le décret de la Maison-Blanche sur la cybersécurité et le mémo de l’Office of Management and Budget soulignant le besoin urgent d’une MFA résistante au phishing.

« Les particuliers, comme les entreprises, éprouvent de plus en plus de difficultés à suivre l’évolution constante du paysage de la cybersécurité, analyse Ronnie Manning, Chief Marketing Officer chez Yubico. Notre objectif, chez Yubico, est de rendre l’Internet plus sûr pour tous, notamment en vulgarisant les termes du secteur et en les rendant plus faciles à comprendre. »

Le guide de la MFA de Yubico est conçu pour lever toute ambiguïté et aider les particuliers et les organisations à se familiariser avec les différentes options d’authentification et à comprendre comment elles peuvent leur être utiles : l’authentification à deux facteurs, l’authentification multifacteurs, les connexions sans mot de passe, ou encore l’authentification basée sur FIDO. En outre, il est évident que toutes les authentifications ne se valent pas. Le guide explique ainsi la différence entre l’authentification standard et la MFA moderne ; un processus d’authentification résistant au phishing qui empêchent attaquants d’intercepter des informations d’accès, et d’inciter les utilisateurs à les révéler.

« La Journée mondiale du mot de passe est l’occasion de sensibiliser les particuliers et les organisations à l’importance de l’hygiène des mots de passe et de la sécurité en ligne en général, ajoute Ronnie Manning. Tout le monde devrait profiter de cette occasion pour protéger ses identités, ses données et ses comptes en dépassant la simple utilisation d’un nom d’utilisateur et de mots de passe, et en activant la MFA pour ses applications et services en ligne, notamment en utilisant des outils d’authentification modernes comme les YubiKeys. »