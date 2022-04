Journée internationale du mot de passe : comment mieux se protéger ?

avril 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Date de naissance ou prénom de notre animal de compagnie, suite de lettre facile à deviner… certaines habitudes sont à proscrire lorsqu’il faut créer un mot de passe. En effet, les mots de passe sont la première ligne de défense lorsqu’il s’agit de protéger nos données et informations personnelles. Plus le mot de passe sera fort, long et donc complexe, plus l’accès à nos informations seront protégés. Le mot de passe est tellement important qu’il existe « La journée mondiale du mot de passe ».

Quels sont les conseils les plus simples pour obtenir de bons mots de passe ?

Les générateurs de mots de passe

L’utilisation d’un mot de passe unique pour chaque compte est primordiale. Cela réduit les risques d’usurpation d’identité et le vol d’argent. Pour choisir un mot de passe complexe, il existe des générateurs de mot de passe en ligne, qui permettent de créer des suites de caractères différents avec des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux. Mais le plus simple est de créer une phrase de passe : AujourdhuiA-N@ntes-ilfaitB3au !

Les gestionnaires de mots de passe

La première étape est de ne pas perdre ses mots de passe, pour cela, il existe des gestionnaires de mot de passe, ils sont simple d’utilisation. Ils permettent de stocker l’ensemble de vos mots de passe derrière un unique mot de passe. Celui-ci, il ne faut pas l’oublier ! Les gestionnaires de mot de passe sont des logiciels à installer sur votre ordinateur ou votre téléphone potable, afin d’y avoir accès de façon simple et rapide. Ils permettent donc de ne jamais perdre ou oublier une multitude de mots de passe différents et complexes, donc plus sécurisés.

Changer régulièrement ses mots de passe

Afin de se protéger toujours davantage, il est indispensable de changer ses mots de passe régulièrement pour limiter les risques de se faire pirater ses comptes en ligne. Changer de mot de passe tous les ans est conseillé, lors de la journée internationale du mot de passe par exemple, un save the date mondiale impossible à oublier. Un bon gestionnaire de mot de passe doit vous avertir de l’arrivée à expiration de vos mots de passe, et surveiller si ceux-ci sont dans la nature suite à une fuite de données.