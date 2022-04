Jeudi 5 mai à Strasbourg (Entzheim) de 8h30 à 10h30

avril 2022 par Marc Jacob

Venez découvrir votre SOC de demain

Depuis maintenant plus d’un an, Nomios a fait le choix de créer son Centre Opérationnel de Sécurité.

Venez découvrir pourquoi et comment nous voulons bousculer les standards du marché avec une approche où les compétences, l’outillage et l’humain sont au cœur de notre stratégie.