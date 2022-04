Jaguar Network lance Cloud XPR

avril 2022 par Marc Jacob

Jaguar Network, filiale B2B du Groupe iliad, présente Cloud XPR, une offre souveraine de cloud hybride pour répondre aux exigences des environnements des entreprises. Cette solution, construite par les experts cloud et sécurité de la société, repose sur des technologies et infrastructures éprouvées.

Démocratiser la migration des applications critiques vers le cloud

80 % des entreprises en France n’ont pas encore migré leurs applications critiques vers le cloud. La comparaison avec les différents pays européens montre un retard important dans ce domaine. Il y a en effet deux fois plus d’entreprises qui utilisent le cloud aux Pays-Bas, en Belgique ou en Italie (classement DESI de la Commission européenne 2021).

Nouvelle expérience du cloud conçue pour répondre concrètement aux besoins des DSI

En choisissant Cloud XPR, les ETI, les grands comptes et les acteurs publics pourront mener à bien leur projet de transformation numérique grâce à un cloud hybride, managé et sécurisé. Cette solution répond à une triple ambition : l’innovation, la simplicité et le juste prix. Concrètement, Cloud XPR est la seule offre du marché qui réunit toutes les ressources indispensables pour accompagner les DSI dans leurs projets de migration de leurs systèmes critiques vers le Cloud : un cloud clé en main entièrement automatisé, une très haute disponibilité, une simplicité de migration, des services à valeur ajoutée et un positionnement financier attractif.

Technologies et services à valeur ajoutée pour la résilience des entreprises

Cloud XPR orchestre plus de vingt modules standardisés et donne l’accès à une marketplace de plus de cent cinquante applications tierces. Au-delà de garantir une très haute disponibilité grâce à la géo-redondance, cette offre permet d’accéder à un portail intuitif pour piloter aisément les projets, visualiser la performance des environnements ou encore gérer les plans de sauvegarde et de continuité grâce aux outils de métrologies intégrés. Plus globalement, Jaguar Network mobilise une équipe de plus de cent experts Cloud et sécurité pour apporter des services à valeur ajoutée avec une supervision active qualifiée par l’ANSSI.