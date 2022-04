Ivanti nomme Dennis Kozak Chief Operating Officer

avril 2022 par Marc Jacob

Ivanti nomme M. Dennis Kozak au poste de Chief Operating Officer (COO). M. Dennis Kozac aura en charge le pilotage du marketing, des ventes internationales, l’expérience client et les opérations. Ivanti dispose du soutien de Clearlake Capital Group, L.P., de TA Associates et de Charlesbank Capital Partners, LLC (avec leurs sociétés affiliées, « Clearlake », « TA » et « Charlesbank »).

M. Dennis Kozak bénéficie d’une solide expertise dans la gestion de projets d’accélération des ventes, d’établissement des partenariats de haut niveau et d’intégration des acquisitions, tout en atteignant l’excellence opérationnelle, grâce à l’innovation et aux transformations culturelles. Ce recrutement intervient au moment où le groupe continue d’évoluer et de remplir sa mission de sécuriser et de rendre possible l’Everywhere Workplace.

M. Dennis Kozak a plus de 25 années d’expérience dans la mise en œuvre des stratégies et des ventes et dans le développement de partenariats. Avant d’occuper des postes à responsabilité au sein d’Avaya, M Dennis Kozak a passé 23 années à la tête de départements clés (global sales, global channel sales and strategy, sales operations and global transformation, etc.) de CA Technologies. La parfaite connaissance des réseaux de distribution de M. Kozac, permettra de faire progresser davantage le programme partenaire Ivanti. Head of global channels d’Aya, M. Dennis Kozak a permis de générer environ 70 % du chiffre d’affaires total. A cette fonction, M. Dennis Kozak a dirigé les ventes et la stratégie channel mondiale, générant croissance et rentabilité. Dans le même temps, il a mis en place des programmes d’incitation pour recruter, former et favoriser le parcours de tous les partenaires vers la mise sur le marché de solutions sur site, et de Cloud privé et public.