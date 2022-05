Intel présente le projet Amber pour une confiance garantie du cloud à la périphérie et sur site

mai 2022 par Intel

Aujourd’hui, au cours de la deuxième journée de son événement inaugural Intel Vision, Intel s’est penché sur la façon dont il répondra aux besoins croissants des organisations en matière de sécurité et les aidera à se préparer aux défis de demain. En se concentrant sur l’un des éléments de sécurité les plus critiques pour toute organisation, la confiance, Intel a présenté une autorité de confiance indépendante sous la forme d’une implémentation de sécurité innovante qui s’appuie sur les services, dont le nom de code est Project Amber.

L’entreprise a également démontré sa volonté de mettre en place une IA sûre et responsable et a exposé sa stratégie visant développer une cryptographie resistante aux quantique et à renforcer la résilience pour l’ère de l’informatique quantique à venir.

« Alors que les entreprises continuent de capitaliser sur la valeur du cloud, la sécurité n’a jamais été aussi présente dans les esprits. La confiance va de pair avec la sécurité, et c’est ce que nos clients attendent et exigent lorsqu’ils utilisent la technologie Intel », déclare Greg Lavender, Chief Technology Officer, senior vice president et general manager du Software and Advanced Technology Group chez Intel. « Avec le lancement du projet Amber, Intel fait passer l’informatique confidentielle à un niveau supérieur dans le cadre de son engagement en faveur d’une approche de confiance zéro pour l’attestation et la vérification des ressources informatiques au niveau du réseau, de la périphérie et du cloud. »