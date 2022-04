ITS Integra lance une nouvelle solution de Cybersécurité : SOC Trust

avril 2022 par Marc Jacob

ITS Integra vient compléter son offre avec un dispositif permettant à ses clients de maîtriser au mieux la sécurisation de leurs données : SOC Trust, un SOC managé 100% souverain. En effet, avec la démultiplication des cybermenaces observée ces dernières années, les clients ont pris conscience que n’importe quel Système d’Information est une cible potentielle pour les cybercriminels exploitant la moindre vulnérabilité. Les conséquences souvent très graves de ces attaques font régulièrement la une de la presse et mettent en évidence que toute organisation se doit d’élever la protection des données et la remédiation en priorité absolue : TPE, PME, collectivités locales, ministères, hôpitaux privés et publics, prestataires de services, etc.