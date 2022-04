ITS Group poursuit sa dynamique de croissance en 2021

avril 2022 par Patrick LEBRETON

L’ESN ITS Group, spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 149 millions d’euros en croissance de 8 % et un résultat d’exploitation consolidé de 7,8 M€ qui bondit de +43% ! Elle démontre une nouvelle fois sa capacité à se positionner comme un partenaire majeur pour accompagner ses clients grands comptes et ETI dans leurs projets de transition numérique.

De solides performances en 2021

Ces bons résultats illustrent pragmatiquement l’expertise reconnue du groupe qui opère sur les marchés stratégiques des infrastructures IT, des services cloud, de la cybersécurité, de la gestion des flottes mobiles ou du conseil. Tous les métiers du groupe ont amélioré leurs performances en 2021 par rapport aux exercices précédents. Les prestations de services ont notamment enregistré de belles progressions de leurs taux d’activité et de leurs prix de vente, et la division cloud a pu optimiser ses outils de production pour accroître sa rentabilité́ .

ITS Group a également pu tirer parti de l’intégration de AMD Conseil en mai 2021 qui lui permet d’accéder à de nouvelles opportunités, tant en termes de compétences que de clients. Dans ce contexte, le groupe a ainsi pu répondre à de nouveaux projets de grande envergure, créer de la valeur et consolider encore son positionnement.

De nouvelles perspectives pour 2022

Cette année et pour ses 25 ans, ITS Group ambitionne de dépasser 160 M€ de chiffre d’affaires consolidé, soit une croissance supérieure à 7%, et de poursuivre l’amélioration de sa rentabilité. Pour y arriver, ITS Group peut d’ores et déjà compter sur un carnet de commandes bien rempli et le lancement de nouvelles offres de service et de partenariats, qui lui permettront d’accentuer son avantage concurrentiel. Parmi ces nouvelles offres de service, nous pouvons citer SeeMetric (née d’AMD Conseil – entité ITS Group), société de conseil et d’expertise qui propose une offre permettant de développer l’Observabilité des systèmes d’informations de leurs clients. Également, afin de renforcer son positionnement sur la Cybersécurité, ITS Integra - spécialisée dans l’infogérance et opérateur Cloud au sein du groupe, annonce une nouvelle solution : « SOC Trust », un SOC managé 100% souverain, permettant à leurs clients de maîtriser au mieux la sécurisation de leurs données.

De nouveaux investissements majeurs

Sur les prochains mois, 350 nouveaux talents vont être recrutés en CDI, mais également plusieurs dizaines d’alternants et de stagiaires. Pour ses recrutements, ITS Group met en place sa démarche proactive de « Sourcing Agile », reposant sur le ciblage de talents à fort potentiel et basée sur la fourniture de prestations IT, tout en s’appuyant sur l’étude des tendances technologiques et du marché. À côté de cela, de nouveaux moyens sont alloués afin de permettre à la gouvernance RH de se renforcer dans son ensemble (fidélisation, formation des équipes...).

Depuis plusieurs années, ITS Group met un point d’honneur à maintenir sa politique en matière de RSE. Le service dédié au sein du groupe compte renforcer le pilotage de ses orientations et définir de nouveaux projets sur lesquels il se positionne : initiatives sociales, sociétales et environnementales.