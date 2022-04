IT Security Officer

avril 2022 par Elite Cyber Group

Security Officer pour l'entité Cloud Opérations,

Accompagnement technique et réglementaire,

Gestion de projet et conseil sur l'implémentations de l'ISO27001,

Support avant-vente et démonstration de solution sécurité,

Déploiement de projets sécurité

Participation, pilotage ou formation dans la mise en œuvre de la certification 27001

Parfaites connaissances des normes HDS et 27001

Parfaites connaissances GDPR

Outils sécurité : AV, SIEM, Patching, IPS/IDS et réglementaire

Démarche AMO/bureau d'étude, mission de conseil éprouvée en clientèle

Maîtrise de l'anglais pour le développement de nos offres chez nos clients de dimension internationale

Maitrise des outils et technologies du monde la sécurité

Bonne relation client

EliteCyber représente son client, intégrateur et fournisseur de services Cloud.Dans le cadre de leur croissance, ils recrutent un(e) Expert Cybersécurité H/F pour renforcer les équipes sur Lyon et Grenoble.Le poste consiste d'une part à accompagner la mise en œuvre de la certification ISO27001 pour leur activité interne et, d'autre part, à accompagner les clients internes et externes sur la gestion et la mise en œuvre de la sécurité tant sous l'angle technique (Patching, SIEM, Scan de vulnérabilités) que réglementaire normes (GDPR, 27001, HDS, BAL).L'Expert Cybersécurité H/F assurera une mission d'accompagnement de l'offre sécurité Cloud Operations auprès des départements opérationnels de l'organisation à laquelle il appartient, ou chez un client souhaitant installer, faire évoluer ou améliorer la sécurité de son système d'information.Il peut aussi être partie prenante dans la définition d'architecture et l'estimation de charge à la suite d'une demande de qualification client.Directement rattaché au Directeur de la BU, il met en œuvre les politiques de sécurité de l'entreprise et mène à bien le plan de remédiation permettant d'assurer le MCO du parc interne ainsi que celui des clients hébergés ou infogérés.L'Expert Cybersécurité H/F travaille avec l'ensemble des services impactés par la sécurité comme la DSI groupe, la Direction Technique de la BU, le centre de support et le RSSI groupe.En synthèse, les missions principales seront :PROFILDe formation supérieure en Bac +2 à bac +5, vous avez acquis une expérience professionnelle de 10ans minimum, avec une expérience RSSI d'au moins 1 an.Vous évoluerez dans un contexte technique de production. De fait, sont attendues des connaissances techniques très orientées sécurité mais pas uniquement, cela vous permettant d'être pertinent dans l'application et la configuration des équipements/solutions de sécurité tout comme dans l'organisation et le conseil autour des normes sécurité.Expérience et compétences souhaitées#france #vendor #cloud #cloudsecurity #security #itsecurity #cyber #cybersecurity #ciso #rssi #itsecurityofficer #officierdesecurite #job #cyberjob #cybersecurityjob #emploicybersecurite #hybridremote #lyon #grenoble #france #pssi #securitypolicies #grc #iso27001 #gdpr #rgpd #siem #patch #hds #vulnerabilities #architecture #dat #avantvente #presales #cdi #perm #bal

Salaire : 60k€/75k€

Date annonce : 22/04/2022

Date de debut : 22/04/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...