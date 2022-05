INGENIEUR SECURITE SYSTEMES ET RESEAU

mai 2022 par Elite Cyber Group

La définition, la planification et le déploiement ou la migration de nouvelles infrastructures ;

L'administration des équipements et solutions de sécurité réseaux, serveurs, plateformes virtuelles et dispositifs de sécurité ;

Le support technique N3 auprès des équipes.

Pour un de nos clients grands compte en cybersécurité nous recherchons un Ingénieur Sécurité Systèmes et Réseau.Objectifs :Rejoindre une équipe de passionnés, dynamique et conviviale, spécialisée en Sécurité des SI.L'opportunité d'évoluer dans des secteurs diversifiés dans les domaines du conseil, de l'audit, des tests d'intrusion, de la sécurité cloud, de l'IAM et de la supervision des SI.Leader dans la Cybersécurité, notre client est labellisé PASSI et PDIS par l'ANSSI et dispose d'une équipe de veille sur la menace et d'investigation numérique / forensics CSIRT.En tant qu'Ingénieur Sécurité, Système et Réseau, vous serez l'acteur clé pour mener à bien des activités telles que :De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un poste similaire. Idéalement vous disposez d'une ou plusieurs certifications relatives aux technologies IT (Firewall, Proxy, Reverse Proxy, Authentification forte Gestion des identités, PKI et annuaires, Chiffrement, etc.).Passionné de sécurité informatique, vous êtes dynamique, motivé et avez le sens du travail en équipe.

Salaire : 40000-60000

