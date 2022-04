ID Logistics bénéficie d’une protection des données moderne, autonome et évolutive grâce aux solutions Sophos

avril 2022 par Marc Jacob

Sophos a été choisi par ID Logistics, prestataire de services en logistique contractuelle numéro un en France, spécialisé dans le transport et la logistique dans les secteurs du commerce, de la santé et de l’industrie, pour moderniser sa solution de sécurité face à l’évolution du paysage des menaces actuel. En tirant parti des solutions Sophos XDR et Sophos Intercept X et du service managé MTR de Sophos, ID Logistics a ainsi pu répondre à ses nouveaux besoins en matière de détection et de réponse aux menaces avec efficacité.

Jusqu’en 2021, le Groupe utilisait une solution Endpoint Detection and Response (ou EDR), un outil de sécurité complémentaire chargé de détecter les menaces de sécurité informatique sur ses équipements numériques. Or, avec l’enracinement de la pandémie de COVID-19, couplée à la démocratisation massive du télétravail, ID Logistics s’est rapidement retrouvé confronté à une hausse significative des alertes, due en particulier à l’évolution des menaces et à sa surface d’exposition qui ne cesse de s’élargir. La DSI d’ID Logistics s’est alors tournée vers Sophos, afin de procéder à une grande modernisation de ses outils, et ainsi améliorer sa sécurité.

Des solutions de détection et de protection complètes et évolutives

En temps de pandémie, terreau fertile où les menaces ont connu - et connaissent encore - une évolution fulgurante, la sécurité des données et des systèmes est plus que jamais au centre des préoccupations des entreprises. Alors que l’ancienne solution EDR ne répondait plus aux besoins d’ID Logistics et obligeait ses administrateurs systèmes et réseau à accomplir une multitude de tâches complexes et chronophages, les solutions et les services managés Sophos permettent de soulager les équipes afin qu’elles puissent se consacrer à leur cœur de métier, et ainsi accélérer et améliorer le fonctionnement opérationnel des solutions de cybersécurité de l’entreprise. ID Logistics a opté pour deux solutions principales :

Sophos XDR, une solution de détection rapide et précise qui veille à identifier, bloquer et éliminer les menaces furtives en visualisant l’ensemble de l’entreprise et en filtrant les données pour améliorer l’efficacité opérationnelle et sécuriser les opérations informatiques.

Sophos Intercept X, une solution de protection des endpoints extrêmement complète aux multiples fonctionnalités, qui comprend notamment la détection automatique des menaces, la protection et la restauration des fichiers en cas de ransomware et la technologie de Deep Learning, dotée d’intelligence artificielle capable d’identifier les malwares connus et inconnus sans avoir recours aux signatures virales. Elle permet également de filtrer de vastes volumes d’informations pour détecter les véritables indicateurs de compromission.

En outre, le service managé Managed Threat Response (ou MTR) associé à ces solutions permet à ID Logistics de collaborer en toute confiance avec les équipes SOC de Sophos et de bénéficier du savoir-faire de ses experts. Ces derniers sont capables de traiter les indications de compromission au plus vite et à tout moment, et leur précieuse expertise permet également d’améliorer les capacités de détection - même dans le cas des signaux les plus faibles. Ils sont ainsi en mesure d’assurer une protection complète des systèmes et des données 24H/24 et 7j/7.

« Grâce à l’aide des équipes de Sophos MTR, ID Logistics a été en mesure de détecter et de bloquer un certain nombre de menaces à signaux faibles qui n’auraient pas été repérées par ses équipes en interne », commente Bruno Pruneyrac, Directeur de la Production informatique d’ID Logistics.

Une relation de confiance pour une protection efficace en toutes circonstances

Grâce à l’évolutivité de l’offre proposée par Sophos, ID Logistics a pu détecter des menaces à faibles signaux en les corrélant à d’autres sources d’informations et à d’autres alertes sur plusieurs postes, ce qui n’aurait probablement pas été repéré sans l’expertise de Sophos. La relation de confiance qui s’est installée a permis à ID Logistics de décharger progressivement ses équipes des responsabilités liées à la détection des menaces et de déléguer davantage les décisions aux experts Sophos.

« Nous avons construit peu à peu une relation de confiance avec les équipes Sophos, qui disposent aujourd’hui d’une délégation pour prendre des décisions concernant les indicateurs de compromission en notre absence », confirme Bruno Pruneyrac.

Forte de ces succès, la DSI d’ID Logistics envisage de poursuivre son partenariat avec Sophos en toute sérénité et encourage d’autres pays du Groupe à adopter ces solutions en les incitant à déléguer davantage de décisions aux services de sécurité MTR de Sophos et ainsi décharger davantage les équipes tout en ajoutant de nouvelles sources de données de sécurité.

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 911 M€ en 2021. ID Logistics gère 360 sites implantés dans 17 pays représentant près de 8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 28.000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux, une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A.