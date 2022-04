HelpSystems fait l’acquisition de Terranova Security

avril 2022 par Marc Jacob

HelpSystems annonce l’acquisition de Terranova Security, un spécialiste mondial de la simulation de phishing et de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Disponibles dans plus de 40 langues, la plateforme et le contenu de Terranova Security intègrent des techniques de gamification pour accroître l’engagement et la rétention des connaissances. Cette approche permet à toutes les organisations d’affiner les compétences des employés en matière de prévention des cyberattaques et de réduire les risques de réussite d’une attaque de phishing. Terranova Security vient enrichir l’offre de produits en sécurité de HelpSystems avec une solution éprouvée de formation à la sensibilisation à la sécurité qui complète les offres de sécurité de messagerie de Clearswift, Agari, et PhishLabs.

Les employés étant souvent la première ligne de défense contre les cyberattaques, les capacités de formation et de simulation de Terranova Security figurent en tête des initiatives à prendre en matière de cybersécurité pour des organisations très ciblées. Terranova Security collabore avec ses clients pour examiner de manière globale les courriels suspects et évaluer l’efficacité des utilisateurs à reconnaître les escroqueries et à savoir s’ils ont besoin d’une formation supplémentaire. L’entreprise s’efforce d’inculquer aux utilisateurs les connaissances, les compétences et la confiance dont ils ont besoin pour identifier les cybermenaces, qu’il s’agisse d’e-mails de phishing, de pages Web de collecte de données d’identification ou d’autres formes d’ingénierie sociale.

Bien que les attaques par hameçonnage ne soient pas nouvelles, le secteur a constaté une augmentation marquée de leur prévalence, conséquence directe de l’augmentation du recours au télétravail, avec des tentatives de plus en plus sophistiquées et pernicieuses. Outre le phishing et les campagnes de spear phishing plus ciblées, ces tentatives agressives pour infiltrer les entreprises peuvent prendre la forme d’ingénierie sociale, de compromission de la messagerie professionnelle et de ransomware qui paralysent des réseaux entiers.