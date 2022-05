Hackathon en Intelligence Artificielle du 13 au 15 mai 2022 : L’IA mobilisée au service d’enjeux de sécurité et de développement durable

mai 2022 par Marc Jacob

Les 13, 14 et 15 mai 2022 se déroulera à l’Institut Supérieur d’Électronique de Paris le Hackathon Intelligence Artificielle, organisé par les chaires IA et Sécurité et Big Data et IA au service de l’environnement, en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, le Programme des Nations Unies pour l’environnement, l’Agence Française de Développement, 3DS OUTSCALE et le IA Lab de l’association Garage Isep. La mission : répondre aux enjeux de sécurité et de développement durable en s’appuyant sur les technologies d’IA.

L’intelligence artificielle est aujourd’hui au cœur des préoccupations citoyennes. Ses conséquences sur notre société sont immenses et la rendent incontournable. Forts de leur volonté de contribuer à l’innovation et à sa démocratisation, la Gendarmerie Nationale (DGGN), l’Agence Française de Développement (AFD), le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), et 3DS OUTSCALE (Fournisseur de Cloud), Garage ISEP et l’Isep proposent un hackathon.

Pendant 2,5 jours les participants, étudiants ou professionnels, accompagnés par un groupe d’experts-mentors vont pouvoir approfondir leurs connaissances techniques en IA en travaillant sur des problématiques concrètes de sécurité et de développement durable.

Cet événement sera l’opportunité de se former sur des architectures de natural language processing et de deep-learning : Tensorflow, Keras, PyTarch, BERT, SMITH, etc. Pour l’occasion, 3DS OUTSCALE ouvre ses services et son infrastructure Cloud de confiance et sécurisée pour permettre aux équipes en compétition de mettre en place leurs modèles.

Deux challenges au choix

Lors de l’inscription, les participants peuvent choisir entre deux sujets :

1. Comment l’IA peut améliorer le speech-to-text dans un contexte de sécurité ? (proposé par la Gendarmerie Nationale)

2. Comment l’IA peut contribuer à identifier les Objectifs de développement durable de manière précise dans un document ? (proposé par l’AFD et le PNUE)

Conférences et networking

En ouverture de ce hackathon, des conférences auront lieu le vendredi 13 mai 2022 et seront suivies d’un cocktail afin que les participants puissent échanger entre eux.

17h10 : « Conférence : Stratégie IA en France » par

Renaud Védel, Préfet, Coordinateur national pour l’IA

17h45 : Table ronde « Les défis de l’IA pour la sécurité et le développement durable » avec :

Général Patrick Perrot, Coordinateur national pour l’IA à la Gendarmerie Nationale

Thomas Mélonio, directeur exécutif innovation, recherche et savoirs de l’AFD

Mark Radka, Directeur de la branche Energie du PNUE

David Chassan, Directeur de la stratégie, 3DS OUTSCALE et Secrétaire Général d’Hexatrust

19h Présentation des challenges et du déroulement du hackathon

Un événement ouvert à tous

Ce hackathon est un événement gratuit, ouvert à tous et à tout niveau. Il est possible de s’inscrire seul ou en équipe, que ce soit pour découvrir le domaine ou mettre à l’épreuve ses compétences.

Il se déroulera sur le campus de l’Isep d’Issy-les-Moulineaux.

Pour découvrir le programme et s’inscrire, rendez-vous sur le site : https://www.eventbrite.fr/e/316536187257