HCL Technologies renforce sa collaboration avec Microsoft pour proposer aux entreprises des offres communes en matière de cybersécurité

avril 2022 par Marc Jacob

Spécialisation avancée IAM (Identity and Access Management)

Spécialisation avancée en protection contre les menaces

Spécialisation avancée en Gouvernance et protection de l’information

Spécialisation avancée en Sécurité du Cloud

En outre, HCL Technologies a annoncé son adhésion à la MISA (Microsoft Intelligent Security Association), un écosystème d’éditeurs de logiciels indépendants et de fournisseurs de services de sécurité gérés disposant de solutions de défenses cyber intégrées, renforçant son engagement envers l’écosystème de partenaires de Microsoft ainsi que son statut de leader mondial des services de sécurité gérés.

Pour se moderniser, les entreprises cherchent à engager des partenaires ayant des compétences avancées en cybersécurité pour migrer, optimiser et gérer leurs charges de travail existantes dans le cloud. HCL Technologies propose des solutions globales intégrées aux produits Microsoft qui englobent la sécurité, la conformité et la gestion des identités. En combinant les solutions de la plateforme cybersécurité dédiée HCL Technologies et sa connaissance approfondie du secteur avec la gamme de produits de sécurité de Microsoft (comme Azure Sentinel et Microsoft 365 E5) qui couvrent l’identité et l’accès, la protection de l’information, la sécurité des infrastructures de cloud hybride, la sécurité IT et OT et aussi la sécurité des applications de cloud, HCL Technologies donne aux organisations les moyens de mieux se défendre contre un environnement de cybersécurité toujours évolutif.

Les cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiqués et sournois pour perturber les infrastructures et les opérations de la chaîne d’approvisionnement. Aujourd’hui, les entreprises sont confrontées à de multiples défis de sécurité liés à la gestion des identités et des accès, à la protection et au contrôle de la sécurité de leurs données IP et clients. Forte d’une expérience mondiale approfondie dans la gestion d’engagements complexes et difficiles en matière de cybersécurité d’entreprise, HCL Technologies fournit des services de bout en bout à toutes les étapes du cycle de vie de la sécurité : de la stratégie et du conseil à la transformation et à l’intégration, en passant par les services gérés.

Cette collaboration approfondie avec Microsoft s’appuie sur l’approche #HCLCloudSmart, conçue pour aider les entreprises à naviguer de manière sûre et intelligente dans un environnement numérique complexe et interconnecté. Grâce à l’unité d’écosystème Microsoft, HCL Technologies fournit un éventail de solutions essentielles qui aident les clients à étendre leurs déploiements de cloud en toute sécurité.